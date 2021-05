Ven a la Ley de Hidrocarburos como "devastadora"

La reforma en materia de hidrocarburos fue calificada como "devastadora" al no establecer procedimientos claros para la revocación de permisos que hagan posible ejercer el derecho de defensa.

Así lo afirmó Juan Manuel Zamora, integrante de Defensa Legal Energética, S. C. y representante legal de las empresas que consiguieron las primeras suspensiones definitivas que mantienen frenada, por tiempo indefinido, la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

"(La reforma) faculta a las autoridades para ordenar la suspensión de los permisos que ´a su juicio´ pongan en riesgo los intereses de la Nación, y en una acción cuasi expropiatoria dispone entregar el control de las instalaciones a las empresas productivas del Estado (Pemex), otorgándoles así una ventaja indebida respecto del resto de los participantes", señaló a través de un comunicado.

Añadió que las suspensiones concedidas por los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, Primero y Segundo de Distrito en materia Administrativa especializados en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, respectivamente, buscan no sólo proteger a los participantes en el sector, sino evitar que se establezcan barreras de entrada al mercado de los hidrocarburos.

EL UNIVERSAL informó que las suspensiones definitivas concedidas por ambos jueces y notificadas este lunes tienen efectos generales y ordenan a las autoridades aplicar la legislación como estaba antes de la reforma.

Este martes, el juez Gómez Fierro notificó la concesión de tres suspensiones definitivas más con efectos generales para que la reforma en materia de hidrocarburos no entre en vigor.