Ven grave afectación al turismo con degradación en la calificación de seguridad aérea

La degradación en la calificación de seguridad aérea del país puede tener graves consecuencias para el turismo durante el verano, advirtió el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Ayer martes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) publicó su decisión de reducir la calificación de la seguridad aérea del gobierno de México de categoría 1 a 2.

Este hecho ocurre en un momento complicado para el sector aéreo del país, toda vez que está en proceso de recuperación luego de las afectaciones que sufrió a causa de la pandemia por Covid-19, dijo Braulio Arsuaga, presidente del órgano cúpula del sector empresarial turístico de México.

"Esta baja en la calificación que otorga la FAA al gobierno de México puede tener graves consecuencias para el sector aéreo y el turístico en general, ya que se pierde la posibilidad de tener códigos compartidos y nuevas rutas, de cara a la temporada de verano", advirtió el también director de Grupo Presidente.

Desde su punto de vista, la degradación representa una fuerte restricción al crecimiento de la conectividad aérea con Estados Unidos, el principal mercado de origen de los turistas internacionales a México, obstaculizando la recuperación del turismo, con el consecuente impacto en la generación de empleos.

El CNET manifestó su respaldo a la Cámara Nacional De Aerotransportes (Canaero) y a las líneas aéreas mexicanas, tras asegurar que operan con los más altos estándares y normas internacionales de seguridad.

Señaló la urgente necesidad de que las autoridades competentes del país, en particular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tomen las acciones y medidas necesarias y se destinen los recursos suficientes para resolver las deficiencias identificadas, de manera que se recupere la categoría 1 a la mayor brevedad posible y se eliminen las restricciones que esta degradación implica.

--Dispuestos a colaborar para resolver situación

El consejo indicó que tiene la total disposición de colaborar con las autoridades responsables, en lo que corresponda al sector privado, para coadyuvar a resolver esta situación en forma inmediata.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dijo que la degradación a categoría 2 llega en el peor momento para el turismo en México, debido a que afectará su recuperación al ser Estados Unidos su principal mercado.

Históricamente, la Unión Americana ha sido el principal mercado emisor de turistas para México. Cifras de la Segob indican que entre enero y marzo arribaron 1.58 millones de estadounidenses a los aeropuertos mexicanos y significó 75% del total de extranjeros que llegaron al país.

La mayoría de estadounidenses visitaron Cancún, donde actualmente se reporta el mayor incremento de casos de Covid-19 en Quintana Roo, el único estado en color naranja en el semáforo epidemiológico.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la degradación aérea "no afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno y afortunadamente hay una recuperación del número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales".

"Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas, no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarnos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave", opinó en su conferencia mañanera.