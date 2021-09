Ven menor presupuesto para sector agropecuario en 2022

El presupuesto para el sector agropecuario en 2022 será "más de lo mismo", porque para el gobierno dejó de ser prioridad, por lo que en términos reales se puede esperar una menor cantidad que en 2021, dijo el Grupo Consultor en Mercados Agropecuarios (GCMA).

Aunque por años se buscó otorgar un mayor presupuesto al campo, "el sector agroalimentario y rural ha dejado de ser una prioridad en la cantidad de gasto público destinado".

A pesar de que hay evidencia de que el gasto público ayudó a generar cambios en sectores como granos y oleaginosas, en donde organizaciones aprendieron a administrar el riesgo vía coberturas de precios.

Gracias al presupuesto público para el sector hortofrutícola se controlaron enfermedades que afectaban los cultivos.

En el sector pecuario se erradicaron enfermedades animales, lo que garantizó la salud de los consumidores.

Además de que se ganó competitividad porque las exportaciones del país salieron a través de la infraestructura carretera, caminos rurales, puertos y aeropuertos en los que se invirtió.

"En resumen la inversión en bienes públicos ha sido el gasto que más impacto ha tenido en el correcto desarrollo del sector. Lo que se sembró durante más de dos décadas y media, explica en buena medida el superávit de la balanza comercial que hoy tenemos con el mundo", expuso.

Por ello es importante el presupuesto, sin embargo, no se espera un aumento, sino que se mantenga con el monto del 2021.

Para este año, el gobierno federal destinó a la Secretaría de Agricultura un monto de 20 mil 228 millones de pesos.

"Lo cierto es que no se trata de gastar más, sino mejor. El problema es que el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es escaso y no tiene un enfoque de resultados, ni de la creación de bienes públicos", dijo.