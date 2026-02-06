Venta de autos en enero crece 8.l7%

Ciudad de México.- En enero de este año se comercializaron 131 mil 472 autos nuevos, un crecimiento de 8.7% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras dadas a conocer este jueves por el Inegi.

Las automotrices con el mayor volumen de venta en el país fueron Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, KIA, Mazda, Stellantis, MG Motor, Hyundai y Honda.

Nissan colocó 24 mil 695 unidades, para un crecimiento anual de 22%. General Motors comercializó 16 mil 339 autos, un avance de 4%, mientras que Volkswagen colocó 11 mil 195 vehículos, con un retroceso de 8%. Toyota comercializó 11 mil 669 unidades, es decir, 6.3% más que en enero de 2025.

KIA vendió 9 mil 32 vehículos, creciendo 5%; Mazda colocó 8 mil 704 unidades, es decir, 11% más; mientras que Stellantis vendió 8 mil 106 vehículos, con un alza de 15% más. A su vez, MG tuvo un crecimiento de 55%, al colocar 6 mil 198 autos.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que las cifras reflejan el enero más alto en la serie publicada por Inegi.

"El nivel de comercialización de enero 2026 fue superior a las ventas en similar mes de 2017, año en que se registró el récord anterior, colocándose 6.5% arriba de las 123 mil 447 unidades de ese entonces.

"Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en enero fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 123 mil 741 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 5.9% con respecto al dato observado de 131, 472 unidades".