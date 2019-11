Venta de camiones cae 20% en octubre por falta de diesel UBA: Anpact

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó que, producto de la normativa ambiental y la incertidumbre que existe respecto a la disponibilidad de diesel ultra bajo azufre (UBA) en el país, la venta de camiones y tractocamiones disminuyó en octubre.

Anpact dio a conocer que, durante octubre, las ventas de camiones de carga cayeron 20%.

El segmento de unidades de pasaje retrocedió 70%, producto de una caída de 75% en la comercialización de autobuses clase 7 durante octubre.

"La caída generalizada en las ventas que experimentamos desde hace un par de meses es producto de la normativa ambiental, y la incertidumbre respecto a la disponibilidad de diesel UBA en el 100% del territorio nacional".

"La falta del diesel limpio ya está afectando a los productores y ello repercutirá en los transportistas de manera notoria y preocupante", apuntó Miguel Elizalde presidente ejecutivo de Anpact.

El 31 de diciembre de 2020, la NOM-044 de la Semarnat obligará a la industria productora de vehículos pesados a producir e importar vehículos que sólo pueden consumir diesel UBA.

No obstante, se ha hecho del conocimiento público que Pemex, empresa que suministra el 75% de diesel a nivel nacional se encuentra amparada frente al cumplimiento de la NOM 016 de la CRE, norma que regula la calidad de los combustibles, lo que significa que Pemex no tiene que cumplir con el suministro de diesel UBA en todo el país.

"De acuerdo con información publicada recientemente, Pemex tiene un amparo respecto al cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 de calidad de petrolíferos, lo que explica porque todavía se comercializa diesel regular en el país, cuando por norma ya solo se debería comercializar diesel de ultra bajo azufre".

"Esto representa un problema para nuestra industria ya que a nosotros nos obligarán a producir únicamente vehículos que no pueden usar el diesel regular como lo establece la NOM-044-SEMARNAT-2017", detalló Elizalde.

Frente a este escenario, Anpact le solicita a la Secretaría de Energía, y a su titular Rocío Nahle, que se defina la fecha en la cual se contará con diesel UBA en 100% del territorio nacional, para que de acuerdo con esa fecha; la Semarnat ajuste la NOM-044 para prolongar la vigencia de la tecnología actual y que ésta conviva con las más avanzadas.

"Como fabricantes, nos urge tener certeza para adecuar las líneas de producción y presupuestos antes de que acabe el año".

"Necesitamos saber cuánto antes, cuándo vamos a tener diesel de ultra bajo azufre, en todo el país. De este modo, Semarnat podrá ajustar la NOM-044, para que la tecnología vigente y la más nueva convivan hasta que haya 100% de diesel de ultra bajo azufre en todo el territorio", indicó Elizalde.