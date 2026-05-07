Ventas de autos nuevos crecen 8.6% en abril

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril, la venta de autos nuevos alcanzó un total de 118 mil 859 unidades, es decir 8.6% más que en abril de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, en el periodo comprendido entre enero y abril se comercializaron 500 mil 512 vehículos nuevos, un avance de 4.8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano, que son Nissan, General Motors y Volkswagen, presentaron crecimientos de 0.1%, 6% y 3%, respectivamente, durante el mes en cuestión.

Mientras tanto, Toyota aumentó sus ventas en 18.7%; KIA, 2.8%; Mazda, 5.7%, y Stellantis, 15.8%.

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Las marcas chinas tuvieron el siguiente desempeño: MG disminuyó 4.4% su comercialización, mientras que Great Wall Motor cayó 17.3%, JAC retrocedió 5.4% y en Motornation se redujeron 80%, debido a la separación de las marcas BAIC y JMC, las cuales se venden de forma independiente.

Por el contrario, otras marcas chinas tuvieron un crecimiento destacable: Changan avanzó 101%; Geely, 283%, y Jetour-Soueast, 610%. Zeekr comercializó 315 unidades en marzo.