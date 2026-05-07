logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Ventas de autos nuevos crecen 8.6% en abril

Por El Universal

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ventas de autos nuevos crecen 8.6% en abril

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril, la venta de autos nuevos alcanzó un total de 118 mil 859 unidades, es decir 8.6% más que en abril de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, en el periodo comprendido entre enero y abril se comercializaron 500 mil 512 vehículos nuevos, un avance de 4.8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano, que son Nissan, General Motors y Volkswagen, presentaron crecimientos de 0.1%, 6% y 3%, respectivamente, durante el mes en cuestión.

Mientras tanto, Toyota aumentó sus ventas en 18.7%; KIA, 2.8%; Mazda, 5.7%, y Stellantis, 15.8%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las marcas chinas tuvieron el siguiente desempeño: MG disminuyó 4.4% su comercialización, mientras que Great Wall Motor cayó 17.3%, JAC retrocedió 5.4% y en Motornation se redujeron 80%, debido a la separación de las marcas BAIC y JMC, las cuales se venden de forma independiente.

Por el contrario, otras marcas chinas tuvieron un crecimiento destacable: Changan avanzó 101%; Geely, 283%, y Jetour-Soueast, 610%. Zeekr comercializó 315 unidades en marzo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.
    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.

    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.

    SLP

    EFE

    La economista Jayati Ghosh destaca la cercanía geográfica y económica con EE.UU. como un desafío para México.

    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente
    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

    SLP

    El Universal

    El banco prevé costos fiscales de 32.6 mil mdp por estímulos en combustibles para contener inflación.

    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales
    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales

    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales

    SLP

    EFE

    Peso mexicano se apreció 0.8% frente al dólar, cotizando en 17.24 unidades por billete verde

    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas
    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas

    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas

    SLP

    El Universal

    China y Estados Unidos lideran el aumento de deuda, mientras mercados emergentes enfrentan mayores déficits.