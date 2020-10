Versa de Nissan, el más robado en septiembre pese a disminución del delito

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de octubre de 2019 a septiembre de 2020, se robaron en el país 73 mil 223 vehículos asegurados, equivalente a una reducción de 17.4% respecto al periodo anterior y representa el menor volumen de unidades hurtadas de los últimos cuatro años.

El organismo detalló que si bien en el total se tiene una reducción, hubo incremento en Guanajuato, Morelos y Chihuahua.

En tanto, el Estado de México continúa liderando el robo de autos en el país con 20 mil 402 casos, no obstante representó una de las disminuciones más importantes, con una variación de 16% respecto al mismo periodo un año anterior; le siguen Jalisco con 10 mil 663, que bajó 16%; Ciudad de México con 7 mil 596, al tener un decremento de 24%; Guanajuato con 4 mil 738, registrando un alza de 4%; Puebla con 3 mil 914, con un desplome de 37%, y Veracruz con 2 mil 977 unidades hurtadas, al tener una caída de 22%.

Respecto al robo con violencia, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato tienen más del 60 por ciento de los 44 mil 957 casos registrados en todo el país en el periodo.

En el detalle, estos fueron los autos más robadas al cierre de septiembre:

-Versa de Nissan, con 3 mil 661 unidades robadas (-3.1%)

-Camioneta NP 300 de Nissan, con 2 mil 811 robos (-6.2%)

-Tsuru de Nissan, con 2 mil 762 robos (-43%)

-Aveo de General Motors con 2 mil 619 casos (-10.2%)

-Motocicleta 111-250 de Itálica con 2 mil 348 unidades robadas (-6.3%).

Municipios con menos robo de autos

De acuerdo con la AMIS, los cinco municipios que registran un mayor robo de autos, también tuvieron una disminución del delito de 17%. En Guadalajara, Jalisco cayó 17.8%; en Ecatepec, Estado de México bajó 19.1%; en Zapopan, Jalisco disminuyó 11.9%; en Puebla se registró una caída de 23.7% y Tlalnepantla, Estado de México decreció 23.6 por ciento.

"Los resultados al cierre del tercer trimestre son un reflejo, además del confinamiento por la pandemia, de las diversas estrategias que autoridades de gobierno, en coordinación con la iniciativa privada, han emprendido para frenar este delito a nivel estatal y federal. La tendencia actual ya muestra una clara disminución; de seguir así podríamos cerrar el año con resultados no registrados desde 2016", señaló Recaredo Arias, director general de la AMIS.

El organismo añadió que el segmento con una disminución significativa del robo es el de equipo pesado asegurado, que en los últimos 12 meses registró una disminución del 31%, cifra no vista en los últimos 6 años, cuando se incrementó el delito hacia este tipo de unidades.

La tendencia del robo de vehículos asegurados es consistente con los casos totales a nivel nacional, que son reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.