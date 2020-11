Victoria de Trump llevaría al dólar por arriba de los $22.50: CIBanco

De presentarse un resultado favorable en las elecciones de este martes para el candidato demócrata Joe Biden, el tipo de cambio podría apreciarse hasta un rango de 20.70 pesos por dólar, estimó CIbanco.

En caso contrario, una victoria de Donald Trump o el desconocimiento del resultado electoral llevaría a la moneda estadounidense a rangos superiores a 22.50 pesos por unidad, dijo la firma.

"Cualquier escenario distinto, ya sea un triunfo de Trump, un desconocimiento del resultado, retraso significativo en los resultados y composición mixta en el Congreso, presionaría a la moneda mexicana (no se descartan niveles superiores a 22.50 pesos spot). Adicionalmente la atención seguirá en los rebrotes de Covid-19 alrededor del mundo y la posibilidad de nuevas medidas de confinamiento", explicó.

CIBanco reconoció que los mercados estarán muy atentos a la conformación del Congreso en Estados Unidos, ante la posible influencia en la aprobación de nuevos estímulos económicos y fiscales. "Actualmente, el mercado cambiario anticipa que Biden ganará y que no habrá conflicto post-electoral. De materializarse este escenario, la reacción del peso podría ser positiva y buscaría apreciarse hacia 20.70 pesos spot", dijo.

Ante los datos recientes sobre el crecimiento de la economía mexicana a 12% en el tercer trimestre del año, CIBanco dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se mantiene 11% por debajo del valor que tenía antes de la pandemia.

"Para todo el 2020, nuestra expectativa de caída de la economía es cercana al 9.0%. No obstante, el camino a la recuperación será largo y accidentado y gran parte del desempeño fundamental del país seguirá dependiendo de la evolución del coronavirus en nuestro país. A pesar de los signos de recuperación de los últimos meses, el escenario será muy diferente en el último tercio del año si se logra evitar o no un rebrote de Covid-19", añadió.