Virus encarecerá cambios en oficinas

Las nuevas medidas sanitarias en las oficinas para evitar la propagación del Covid-19 tendrán un costo de entre 10 y 20 dólares por metro cuadrado, de acuerdo con Cushman & Wakefield.

Ahora las empresas tendrán que separar a sus empleados mínimo 1.5 metros entre ellos, implementar procesos de sanitización de manera frecuente, colocar mamparas de acrílico y señalar rutas de circulación.

Además, tendrán que invertir en procesos como el cambio de los filtros del aire acondicionado, bienestar del personal y sustentabilidad del inmueble.

Víctor Lachica, presidente y CEO de Cushman & Wakefield, expuso que en una encuesta realizada por la firma en 99 países y 38 compañías de diferentes sectores, 75% dijo sentirse a gusto y enfocado trabajando en casa.

Sin embargo, 50% reconoció tener dificultades con el internet y el aprendizaje.

Incluso, la gente menor a 35 años siente que la cultura de trabajo no es plena a distancia, pues no están interactuando con sus compañeros, no están haciendo amistades y extrañan compartir comidas con sus colegas.

Por lo tanto, se espera que las empresas reconformen sus oficinas y regresen a cierto número de empleados.

"Vamos a tener un doble efecto, 20% o 30% del personal va a hacer su trabajo desde casa o un híbrido, a veces en casa y en la oficina.

"Pero como se está pidiendo más espacio y separación en los centros de trabajo, el efecto no será tan negativo [para la ocupación de oficinas]", explicó Lachica en el webinar Impacto de la pandemia en industrias estratégicas: real estate, de American Chamber México.

Cushman & Wakefield identificó las áreas que pueden seguir laborando desde casa para dejar mayor espacio en las oficinas: legal, finanzas, servicio al cliente, compras, soporte de tecnología e información y administración.

El ejecutivo de la compañía comentó que la pandemia aceleró las tendencias de trabajo del futuro, pues la tecnología le permite a las personas estar conectadas todo el tiempo y la geografía se vuelve virtual.

Por lo tanto, las oficinas serán más flexibles y la tecnología permitirá realizar el trabajo vía remota.

De acuerdo con Cushman & Wakefield, la demanda de oficinas en el primer trimestre del año fue 60% menor a los cinco años pasados.

Lo anterior debido a que desde 2011 se construyeron muchos espacios en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, llegando a su punto máximo en 2018.

Además, la suspensión en la construcción modificó el calendario de entrega de nuevos centros de oficinas.

La renta de las mismas también registró una caída de 25 dólares por metro cuadrado en 2015 a 22 dólares por metro cuadrado en 2020.