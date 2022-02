ViX, nuevo servicio streaming para el mercado hispanohablante

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- "La hora Marcada", "María Félix" y el estreno de Selena Gómez como productora de la docuserie "Mi vecino, el cartel" son tres de las 50 nuevas producciones con las que se lanzará ViX, el primer servicio de streaming a gran escala dirigido exclusivamente al mundo hispanohablante.

Esta plataforma tendrá dos maneras de utilizarse: una completamente gratuita (AVOD) con anuncios, y otra con el contenido exclusivo (SVOD) que ya se está preparando. En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Mazón, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Vix comentó al respecto:

"Creemos que es la mejor manera de lanzar nuestro servicio, a pesar de ser dos experiencias distintas porque una es de paga y otra es gratuita con anuncios, es que van a coexistir dentro de la misma aplicación, en realidad eso nunca se ha hecho, porque van a tener contenidos distintos, el servicio va a contar con miles y miles de horas de contenidos gratis (AVOD) en ViX y contenido premium (SVOD) en ViX+ (ViX Plus), las series originales y cosas adquiridas son las que van a existir en la experiencia premium. Tú puedes tener una excelente experiencia gratuita y hacerlo fácil porque está dentro de la misma aplicación, el poder probar y luego decidir suscribirte y pagar por el servicio SVOD", comentó.

Los y las usuarias tendrán acceso a más de 10 mil horas de contenido de diferentes géneros al momento de su estreno, entre ellos series y películas originales, series exclusivas, etc.

"Estamos invirtiendo billones de dólares en todo el contenido que va a ir exclusivamente en Vix Plus, que para mí es increíble, imagínate sumarle a todo el contenido de Televisa, de deportes, noticias y en esa inversión hay adquisiciones, originales y sin duda mucha apertura a colaborar, a coproducir con la comunidad creativa en todo el mundo de habla hispana", agregó Mazón.

ViX estará disponible en 19 territorios, incluyendo Estados Unidos y el servicio AVOD (gratis y con anuncios) será lanzado el 31 de marzo de este 2022, seguido por el servicio SVOD (ViX+), que será lanzado el segundo semestre del año. Hasta ahora no han dado a conocer los costos de esta aplicación.

¿Qué habrá en el servicio AVOD (con anuncios)?

Este servicio gratuito tendrá canales exclusivos, películas y series de televisión, canales para niños, viajes, estilo de vida, deportes y noticias. En cuanto a noticias en vivo tendrán el canal "Noticias Univision 24/7" y ViX presentará un nuevo canal de streaming con Noticieros Televisa.

Desaparece Blim y Prende TV?Ante la llegada de esta plataforma creada por TelevisaUnivisión Inc., otras plataformas como Blim TV desaparecerán para integrarse a ViX, al igual que Prende TV.?"Harán una transición muy delicada e impecable hacia este servicio, esta aplicación, de forma que vendrán a esta sola aplicación pero con dos experiencias. Solo va a existir ViX, a la transición le daremos el tiempo adecuado, hasta que amanezcan un día y ya sea ViX".

Los productos con los que estrenan

Rodrigo Mazón adelantó algunos de los productos con los que tratarán de cautivar al público hispanohablante. "Tan solo en el primer año vamos a lanzar cincuenta títulos originales, que para mí es impresionante, si tú ves el lanzamiento de cualquier servicio en latinoamérica, normalmente se ha lanzado con entre uno, cero o dos series originales de habla hispana y las demás se van construyendo con el tiempo, aquí tenemos un plan de lanzar más de cincuenta, lo cual es increíble y eso es adicional a una gran cantidad de contenido adquirido".

"La hora Marcada"?Este clásico producido por Carmen Armendáriz en los 80 regresará de la mano de una producción más actual. Aunque Carmen sabe de esta serie, ella no está trabajando precisamente en él pues está enfocada en la serie de María Félix, que irá también para esta plataforma.

"Es uno de esos íconos de esa bóveda, una serie de terror de los 80, que lanzó la carrera de muchos cineastas que ahora son iconos del cine como Del Toro, Cuarón, Lubezki y ahora estamos haciendo lo mismo, tomando esas historias, contándose con escritores establecidos y nuevos".?Travesuras de la niña Mala

"Otro producto nuevo es la novela de Mario Vargas Llosa, 'Travesuras de la niña mala' mucha gente ha querido adaptarla y ahora lo hemos logrado, estamos en plena escritura y casteando talento y muy emocionados con esta historia que toma lugar en los 60, pero que se cuenta en muchos países".?Mi Vecino, el Cartel, producción de Selena Gomez.

"Mi vecino el cartel es una docuserie y es la primera serie que Selena Gómez produce en español, obviamente a la hora de escucharla nos enganchó muchísimo, sabemos que todo lo que es el género docuserie es cada vez más grande pero obviamente el poder contar con Selena Gómez como productora ejecutiva es un lujo impresionante, esa ya está en producción".

Serie "Marea Alta"?"Otra serie que nos encanta se llama Marea alta, ya arrancó pre producción en Tijuana y en Ensenada lo cual me encanta porque yo soy de San Diego, pasé mucho tiempo por ahí, digamos que es poco común ver una historia contada en Ensenada, lo que queremos es contar todo tipo de historias en todo tipo de locaciones y no sólo en uno o dos lugares", dijo el ejecutivo, y agregó.

"Es un thriller dirigido a la audiencia joven, que quiere ver con una serie de detectives que está invetigando el asesinato de una joven ciberactivista".?Pinches Momias

"Otra que me encanta es Pinches Momias, escrita y dirigida por Santiago Limón, y producida por Ben Silverman, que es uno de los productores más importantes de Hollywood y ha estado detrás de éxitos de Betty La Fea y Jane de Virgin".

Remake de "Senda Prohibida"?"Otras que te puedo contar hablan un poquito más de esa bóveda de propiedad intelectual de Televisa: Senda prohibida, a mí me encantó porque no conocía que fue la primera telenovela que se hizo en Televisa, la idea es contar la versión moderna, adaptando la historia, pero me parece increíble".?Serie de María Félix.

"Estamos trabajando con Carmen Armendáriz, ella en particular está trabajando en María Félix, en ese sentido contamos con ella, no específicamente en la Hora Marcada pero sí estamos trabajando con ella en varios proyectos. Este proyecto es una ambición enorme, creo que no hay una persona más increíble y preparada y adecuada para hacerlo como Carmen, te puedo adelantar que los guiones están increíbles, el cast no lo hemos anunciado pero pronto lo anunciaremos y estamos muy entusiasmados con las actrices que la van a protagonizar, es un reto enorme por ser un icono".