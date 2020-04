Volaris retrasa la entrega de 18 aviones

Debido a la caída en la demanda de transporte aéreo como consecuencia del brote de coronavirus, Volaris tratará de retrasar la entrega de 18 aviones que estarían llegando en los próximos 18 meses.

Estos aviones forman parte de la compra de 80 aeronaves Airbus que se hizo en enero de 2018, las cuales serían entregadas entre 2022 y 2026.

En conferencia con analistas, Enrique Beltranena, director general y presidente de Volaris, comentó que en los próximos meses tratarán de recibir solo los aviones que "legalmente" estén obligados a recibir, pero intentarán retrasar la entrega de la mayor cantidad de aviones.

Volaris redujo un 80% su capacidad de transporte en abril y 90% para mayo.

No obstante, la aerolínea espera que en julio y agosto se empiece a recuperar la demanda de transporte de pasajeros.

La aerolínea también implementó un esquema para preservar efectivo y pospondrá o cancelará inversiones en capital no necesarias.

Además implementó una reducción de costos mediante vacaciones adelantadas para sus colaboradores, periodos de ausencias voluntarias por hasta 90 días, así como reducción en los pagos de los pilotos y sobrecargos dependiendo de las horas voladas, mientras que para personal administrativo se recortaron sueldos en un rango de 20%.

Para los directivos que no sean independientes no habrá una compensación anual, mientras que para los miembros independientes recibirán solo 40% de su compensación anual.

Volaris considera que las aerolíneas de bajo costo se recuperarán de manera más rápida que las aerolíneas tradicionales, ya que dependen de pasajeros que realizan viajes de placer o para visitar amigos y parientes, no tanto de viajeros de negocios.

La aerolínea registró una pérdida neta de mil 493 millones de pesos en el primer trimestre del año debido a la depreciación del peso y su deuda en dólares.