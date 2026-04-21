Wall Street cierra en rojo; BMV sube

Nueva York.- Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.01%, tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49,442 puntos; el selectivo S&P retrocedió un 0.24%, hasta 7,109 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0.26%, hasta los 24,404 enteros.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este lunes con una subida del 7% y se situó en 89.61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre Washington y Teherán.

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Mientras que, el oro, activo refugio, bajaba un 0.89%, hasta los 4,836 dólares la onza, y la plata perdía un 2%, hasta los 79.89 dólares la onza.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió este lunes un 0.37% para abrir la semana con su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 70,083.73 unidades, contrario a la tendencia global a la baja.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.12% frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde, frente a los 17.30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.