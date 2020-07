Walmart e IBM piden cumplir con el SAT

A casi dos meses de que pagaron impuestos atrasados, IBM y Walmart firmaron un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El acuerdo incluye el compromiso de seguir contribuyendo conforme a las leyes tributarias y un exhorto a la sociedad a cumplir ante el fisco.

Si bien IBM México firmó el acuerdo la semana pasada por un adeudo por 669 millones de pesos, aún no publica el aviso como lo exige el convenio para dar por cerrado el caso.

Walmart firmó el martes 7 de julio de este año y ayer miércoles publicó en un diario de circulación nacional el aviso, tras haber pagado al fisco 8 mil millones de pesos de impuestos atrasados.

En la publicación firmada por su representante legal, Alberto Manuel Sepúlveda González Cosío, Walmart México y Centroamérica informa:

"WAL-MART DE MÉXICO, SAB. DE CV. ha llegado a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pagó al Servicio de Administración Tributaria el 25 de mayo de 2020, la cantidad de 8 mil 79 millones de pesos, para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips".

Además, refrenda su compromiso de operar con apego al marco legal, "tal y como deben hacerlo todas las empresas".

Falta fiscal. Sobre este asunto el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, destacó el logro alcanzado por las autoridades para que las empresas corrijan su situación y no sigan acumulando faltas fiscales.

En su cuenta de Facebook escribió un mensaje refiriéndose al hecho.

"Como parte del acuerdo con la @procuFiscal, @WalmartMexico publicó en un medio de circulación nacional el reconocimiento de la falta fiscal cometida y su compromiso de actuar, a partir de ahora, en el marco legal correspondiente".

Con ello, Walmart se suma a las siete empresas siderúrgicas que firmaron un acuerdo en diciembre de 2019 previo a la entrada en vigor de la ley antifactureros, para pagar 2 mil millones de pesos.

Las empresas Orge SA de CV, Simec International, Perfiles Comerciales Sigosa, Siderúrgicos Noroeste y Simec Acero, entre otras, publicaron los avisos respectivos de los acuerdos en diversos diarios nacionales a principios de este año.

Los avisos que publicaron esas empresas en periódicos son diferentes al de Walmart, al contener un texto más corto, de apenas dos párrafos y de tamaños pequeños que casi no se distinguían.

En algunos casos fueron publicados en la sección de avisos notariales y edictos, como lo hizo Simec International.

Se espera que IBM México y FEMSA hagan lo mismo una vez que concreten el acuerdo reparatorio con la procuraduría, luego de que pagaron 669 millones y 8 mil 790 millones de pesos, respectivamente.

El acuerdo reparatorio es el que se celebra entre la víctima u ofendido y el imputado, y tiene como efecto la extinción de la acción penal.

En este caso, el ofendido el es gobierno federal debido al daño al erario por medio del no pago de las contribuciones conforme a las leyes tributarias.

Están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no proceden en ciertos casos derivado de la miscelánea fiscal 2020.

El artículo 187 fue modificado para impedir que no se puedan celebrar acuerdos reparatorios cuando se trata de contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable, y la expedición, venta, compra, enajenación o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados.