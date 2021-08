WhatsApp agregará las Reacciones en las conversaciones

WhatsApp cuentan con muchas alternativas para hacer más divertidas las conversaciones. No solo permiten compartir videos o imágenes. Cuenta con una enorme variedad de emojis y Gifs y estamos seguros de que tu colección de sticker es enorme. Sin embargo en ocasiones solo queremos dar una respuesta rápida a lo que recibimos, tal y como sucede en el caso de las "Reacciones" disponibles en Facebook. Pues la buena noticia es que la app de mensajería está trabajando en esta opción.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado en la plataforma, WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando actualmente una función a la que llama "Reacciones de mensajes" misma que primero estará disponible en una actualización futura para los probadores de la versión beta.

La intención es que los usuarios tengan a su alcance una opción simple y divertida de comunicarse con sus contactos pues, a pesar de que WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, y pareciera que las Reacciones son un elemento que solo cabe en redes sociales como Facebook, al parecer la compañía está convencida de que es una herramienta que necesitan los usuarios.

Como ya sabes una Reacción suele ser un emoji que puedes colocar en un mensaje para expresar emociones. Instagram, Twitter, iMessage ya admiten reacciones de mensajes y pronto podrás tener también estas caritas en WhastApp.

Según WABetaInfo, cuando la opción de Reacciones esté disponible, y se dé el caso de que solo una de las partes en un chat tenga la versión actualizada que agrega esta función, quien no ha actualizado no verá el emoticon sino un mensaje en el que explica que está utilizando una versión anterior.

Por ahora no hay mucha más información al respecto. Dado que la función está en desarrollo, aún no existe una vista previa de cómo se verán las reacciones en WhatsApp e, incluso en ese caso, hay que recordar que la plataforma está continuamente trabajando en nuevas funciones, algunas de las cuales nunca llegan al público o, al final, lucen diferentes a la versión beta. Así que habrá que esperar.

Nueva app

También te compartimos que otras de los desarrollos en los que está trabajando WhatsApp es en una app para iPad.

Hasta ahora los usuarios de Apple solo podían acceder a su cuenta en iPad a través del navegador. Es decir, utilizando la versión web de la plataforma, pero ahora WhatsApp, como parte de sus esfuerzos para volverse multidispositivo, les hará más sencillo ver sus conversaciones a través de una app nativa que debería estar disponible pronto.

De acuerdo con información publicada por WABetaInfo, la última actualización de la plataforma incluye una versión nativa para iPadOS, lo que significa que ya no será necesario usar el navegador pues la aplicación funcionará de forma independiente, aunque las conversaciones se sincronizarán entre el iPhone y el iPad.

Hay que aclarar que por ahora esa opción es solo una mención en la versión beta, todavía no se ha lanzado una aplicación iPadOS separada para probar. Además, en un inicio solo las personas inscritas en la versión beta obtendrán automáticamente la aplicación iPadOS una vez que se implemente en las pruebas, afirma la fuente.