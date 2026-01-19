Ya no es necesaria la CSF para solicitar facturas: SAT

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, aseguró que no es necesaria la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para que empresas o establecimientos puedan facturar a personas morales o físicas.

En la conferencia "mañanera" de este lunes, indicó que el extender el nombre del contribuyente o razón social, su RFC, su domicilio y código postal debe ser suficiente para la expedición y envió de una factura.

Indicó que el SAT ya ha realizado campañas publicitarias sobre el tema, pero que reforzarán la comunicación para hacerlo del conocimiento de los negocios.

Incluso, Martínez Dagnino advirtió que las empresas que continúen solicitando la CSF como condición para facturar, podrían ser acreedoras a sanciones administrativas, ya que esta práctica es considerada ilegal.

