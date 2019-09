Ya podrás usar tu ahorro en el Infonavit para dar un enganche

El Infonavit y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un convenio de colaboración para que los derechohabientes del Infonavit puedan utilizar el ahorro de su subcuenta de vivienda para utilizarlo como enganche en algún crédito hipotecario de la banca.

"Aquellos que por alguna razón ya no estén cotizando de manera activa en el Instituto podrán utilizar su dinero, su ahorro que tienen aquí en el Infonavit, para utilizarlo como enganche para un crédito hipotecario en la banca o para pagar pasivos hipotecarios", explicó el director general del Infonavit, Carlos Martínez.

De esta manera, se bancarizarán a millones de trabajadores que cuentan con ahorros en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para ejercer su derecho a la vivienda.

El convenio con la banca comercial también permitirá a aquellas personas que tienen un crédito de Apoyo Infonavit o uno cofinanciado con un banco, trasladarlo a otra institución financiera, sin que las condiciones del financiamiento se vean afectadas.

La compra de una propiedad es una de las metas más importantes para muchas personas, sin embargo, la falta de ahorros para realizar pagos de contado se convierte en un obstáculo. Según datos de la Condusef, 40% de los mexicanos no ahorra, es por ello que los créditos hipotecarios se han convertido en una de las opciones más utilizadas para comprar una vivienda.

Para obtener un crédito hipotecario con una institución bancaria se debe tomar en cuenta el precio de la vivienda. "Cualquier banco ofrece la posibilidad de consultar con un simulador cuál es el crédito para cada situación financiera. Pero por lo general, las ventajas son que el préstamo puede alcanzar hasta los 20 millones de pesos, la tasa de interés es fija y el promedio es del 10.69%", de acuerdo con Mercado Libre Inmuebles.

Además, la mensualidad de un crédito con la banca comercial se incrementa aproximadamente 2% anual, y al ser un porcentaje relativamente bajo, hace más visibles los avances en el pago de la deuda.

Sin embargo, para obtener un préstamo de este tipo es necesario un historial crediticio impecable y se corre el riesgo de que se eleve el monto a pagar por el Costo Anual Total (CAT) que está integrado por comisiones de manejo del crédito, intereses y seguro. Si el valor total del inmueble es menor a un millón 600 mil pesos, el Infonavit probablemente sea la mejor opción.

El crédito Infonavit se configura a partir de dos datos: el sueldo y los años de antigüedad laboral y cotizando en el IMSS. Las ventajas de este crédito es que no toma en cuenta el historial crediticio del solicitante, no es necesario un enganche y para amortizar deudas bancarias, se puede solicitar un crédito conjunto entre el Infonavit y un banco.

La desventaja es que la tasa de interés es de 12%, superior a la de las entidades bancarias.