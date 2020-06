Zapateros enfrentan abusos, pérdidas y desempleo

A pesar de que poco a poco se reactiva la actividad en la industria del calzado, el sector acumula problemas como abusos por parte de las tiendas de autoservicio quienes pretenden dejarlos en desventaja con condiciones desventajosas, además de la caída de ventas y el desempleo.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Luis Gerardo González y con el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), Alejandro Gómez, actualmente produce la industria el 10% de su capacidad, aproximadamente, lo que significó que tuvieron una caída de la actividad de casi 90% de sus ventas.

Estimaron que la pérdida de empleos en el sector debe ascender a 45 mil plazas, considerando que la gran mayoría de las empresas tuvieron que realizar recortes de personal, porque al menos los encuestados redujeron la plantilla en 12 mil personas.

Ante el panorama actual se espera que la industria del calzado recupere sus niveles de producción y ventas hasta el 2022, año en que se verá algo similar a los niveles de 2019, un año que no fue de los mejores, aunque podría adelantarse a fines del 2021 la recuperación.

De acuerdo a la encuesta que presentaron sobre la situación de la industria el 67% de las empresas encuestadas operaban en la primera semana de junio y 33% no, de este tercio el 9% dijo que cerraría en definitivo.

Sin embargo, solamente el 4.8% trabaja entre el 81% y 100% de su capacidad; 1.61% de las encuestadas opera entre el 61% y 80%; mientras que el 43% de las empresas trabaja a entre el 21 y 40% de su capacidad productiva.

Expusieron que la gran mayoría de las empresas enfrentan problemas como falta de pedidos, no tienen liquidez, carecen de apoyos gubernamentales, registran incrementos de precios de su materia prima y de los servicios.

E incluso 4 de cada 10 empresas "fueron víctimas de prácticas desleales abusivas por parte de los grandes distribuidores de algún mayoristas y tiendas departamentales", en otras palabras cadenas comerciales grandes quisieron retrasarles pagos o pagarles con la misma mercancía.

"Tenemos conocimiento de que acuerdan fecha de pago y no la cumplen; pedidos ya puestos y luego los cancelan, ya con producto terminado...Hay falta de empatía respecto a alza de precios en materiales; hay solicitudes de descuentos, devoluciones de mercancías, te quitan modelaje y no te dan el pedido o lo quieren pagar más barato", dijo González.

Añadió que ya enviaron cartas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) para pedirles que intervengan y frenen los abusos pero piden número de factura, nombre del proveedor, entre otros datos que pueden empeorar la situación.

Desafortunadamente no hay ninguna solución y hay empresas que ilegalmente quieren pagar el producto 15% por debajo del año anterior o buscan regresar a los fabricantes los zapatos.