Los romances de Lady Gaga

El Universal

Con la reciente cancelación del compromiso entre la cantante Lady Gaga y Christian Carino, recordamos que no es la primera vez que la cantante queda con el corazón roto después de una relación de años, aquí te presentamos algunos de sus amores y otros que nunca parecen andar por el aire.

1) Lüc Carl. Antes de siquiera ser conocida, la artista mantuvo una relación de seis años con un excéntrico hombre; pero a pesar de que había supuestos planes de boda, Angelina Germanotta (nombre real de Lady Gaga) negó tener alguna relación. Se sabe que su noviazgo estuvo lleno de altibajos que terminaron por deteriorar el amor que había entre ambos; terminó con él en 2011.

2) Rob Fusari. Fue su colaborador en el primer disco de Lady Gaga, “The Fame”, de acuerdo con la biografía de la cantante “Poker Face: The Rise And Rise Of Lady Gaga”, escrita por Maureen Callahan, mantuvieron una relación sentimental cuando aún vivía con Lüc Carl.

La polémica entre ellos se desató aún más cuando Rob intentó demandar a la intérprete de “Bad Romance” en 2010, bajo el argumento de que él había co-escrito varios de los éxitos musicales y que, incluso, eligió el nombre artístico de la artista inspirado en una canción del grupo británico Queen, Radio Gaga. La historia terminó bien, pues el productor desistió y no hubo más polémica.

3) Speedy González. En 2009 la también actriz tuvo un romance fugaz con uno de sus grandes amigos, quien al final terminó por sucumbir a los pies de la extravagante intérprete. Aunque no hubo problemas entre ellos, el amor pronto acabó y Lady Gaga dio el siguiente paso.

4) Matthew “Dada” Williams. Fue uno de los creativos que impulsaron la carrera de la cantante, pero se sumó a la lista de conquistas de la cantautora, pues mantuvieron una relación romántica de unos meses. Algunos especularon que más que amor se trató de una estrategia de Matthew para alcanzar la cima del éxito más rápido y aumentar su fortuna, pero ello fue un sacrificio, ya que dejó a su novia de toda la vida.

5) Taylor Kinney. Sin duda una de las relaciones más estables de la artista, salió con el actor desde 2011 hasta julio de 2016, año en el que anunciaron que su compromiso se había terminado. La cantante fue la que rompió el silencio en su documental “Gaga: Five Foot Two”, en el cual explicó que constantemente peleaba con Kinney y la relación no podía progresar si no cooperaban ambos.

6) Christian Carino. Tras dos años de romance, Lady Gaga terminó su relación con quien ya estaba comprometida por un distanciamiento, además, la nominada al Oscar dejó de usar su anillo de compromiso a principios del mes. Tampoco lo mencionó en sus discursos de agradecimiento por los galardones que ha recibido por su actuación en “A Star Is Born”.

A pesar de que su romance estuvo oculto un tiempo e incluso su compromiso, una vez más la compositora de “Million Reasons” confirmó lo que muchos ya sospechaban: el amor se acabó.