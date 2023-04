Familia se disfraza para ver película de Mario Bros y arrasa en redes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La historia de los videojuegos está marcada por Mario Bros, uno de los personajes icónicos dentro del mundo gamer. Tras el anuncio de su nueva película, una familia demostró ser la más fan pues acudió disfrazada al cine.

No hay nadie que no conozca a Mario Bros, Luigi y la Princesa Peach. Todos, al menos una vez en la vida, han visto a estas tres figuras que aparecen en las diferentes consolas donde se encuentra habilitado el videojuego.

Al igual que la saga, "Super Mario Bros: la película" tiene la intención de divertir a sus fans de todas las edades con aventuras entre héroes y villanos. Y es que en 1993 ya había salido su propio filme, aunque con una versión menos enfocada en el público infantil.



El cosplay de la familia se viralizó en diferentes plataformas

Esta semana llegó "Super Mario Bros: la película" a México. Y aunque ya comenzó a generar críticas mixtas, una fotografía en particular le dio la vuelta al internet por su originalidad.

En las imágenes compartidas se aprecia a una familia en la taquilla de uno de los cines más famosos del país. Tanto adultos como niños acudieron al estreno de la cinta con un cosplay que enterneció a internautas.

Mario, Luigi, la Princesa Peach y hasta un Mushroom fueron recreados, tanto en vestimenta y como en caracterización, por la familia mexicana.

Los integrantes cuidaron hasta el más mínimo detalle, pues incluso se observa a un bebé con mameluco en alusión a Yoshi, el dinosaurio y amigo de Mario.

La foto fue reposteada en distintas plataformas. Sin embargo, la cuenta de Twitter "Out Of Context México" compartió el suceso con sus seguidores. Y el tuit alcanzó más de 1 millón de reproducciones y decenas de aplausos.

"Sólo espero que el señor de verdad se llame Mario", "Que suerte tienen algunos", "La familia más feliz be like:", "Lo único que anhelo", "Que bellos", "Quién pudiera", fueron algunas de las reacciones.

Otro usuario compartió a un asistente al cine que también se animó a disfrazarse de Kritter, enemigo de Donkey Kong y que se representa con un cocodrilo.

Se estima que "Super Mario Bros: La película" se lance en plataformas de streaming el próximo 9 de mayo, es decir, un mes después de su estreno en la pantalla grande, según lo dio a conocer el servicio iTunes de Apple.Vale la pena mencionar que en algunas plataformas podría entrar a la cartelera como película de pago, por ejemplo, en Apple, Amazon o Google.