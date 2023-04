Se le salen las lágrimas a Danna Paola luego de conocer a Katy Perry

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La cantante Danna Paola compartió a través de redes sociales una curiosa anécdota que vivió junto a la estrella Katy Perry, pues luego de que esta última se presentara en Las Vegas, Nevada, la intérprete de "Sola" pudo acercarse a ella en modo fan.

Si bien los seguidores de Danna están acostumbrados a admirarla, ahora ella causó la sorpresa de algunos de ellos debido a que en el video de su historia lloró de la emoción.

Resulta que mediante un live en TikTok, la famosa reveló que nunca había pasado por algo similar y externó que quedó muy impactada porque ha seguido la carrera de Perry desde hace años.

"Si hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock", expresó.

Conmovida, resaltó que, como artista, sabe de qué forma una persona puede cambiarle la vida a otra: "es algo súper lindo y yo por eso les agradezco tanto su amor, su entrega y la verdad es muy heavy tener llorando a alguien frente tuyo", agregó.

.@dannapaola comentó hace unos instantes muy emocionada en un live de TikTok que asistió hoy al show de @KatyPerry en Las Vegas y la conoció en persona! pic.twitter.com/lhPW0DSmNP — Danna Paola Today (@DannaPaolaToday) April 6, 2023

Una vez que Danna estuvo frente a Katy, gracias a un Meet and greet, pudo decirle que era su inspiración; sin embargo, la reacción de la voz de "Dark Horse" provocó el shock en la mexicana, ya que la reconoció."Yo no lloré, de hecho, yo me quedé perpleja, estaba tratando de hablar y sólo lo dije: 'Eres mi inspiración' y me dijo: 'Tú eres una artista, lo recuerdo', entonces lloré; Pepe, mi manager, estuvo grabando", dijo.La experiencia provocó que Danna dedicara un emotivo mensaje a sus fanáticos: "Agradezco mucho intercambiar energía, sentir que alguien te admira, esa admiración yo la tengo por Katy Perry y no lo puedo creer, se los juro, yo estaba hay que llegar a tiempo, cuando estaba pasando me estaba cag..... de miedo. Pero bueno, tengo una foto con Katy Perry", dijo.