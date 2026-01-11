DICAPRIO, EN LA QUINIELA
"ONE BATTLE AFTER ANOTHER" LIDERA EXPECTATIVAS EN LOS GLOBOS DE ORO
La hegemonía de ´One Battle After Another´, el fenómeno que encabeza las quinielas de esta temporada de premios, se someterá a examen este domingo en los Globos de Oro, en una edición clave para la española ´Sirat´ y la brasileña ´The Secret Agent´.
La película de Paul Thomas Anderson lidera las candidaturas de los premios considerados la antesala de los Óscar con 9 nominaciones, seguida del filme noruego ´Sentimental Value´, con 8; y el suspense de vampiros ´Sinners´, de Ryan Coogler, que opta a 7 premios.
El camino al podio parece despejado para ´One Battle After Another´, que se perfila como la favorita a llevarse el galardón de mejor película de comedia o musical en estos premios que en los últimos años se han caracterizado por celebrar el cine de autor.
El apartado lo completan la sofisticación coreana de ´No Other Choice´, la satírica ´Bugonia´, la biográfica ´Blue Moon´, así como el carisma deportivo de ´Marty Supreme´ y la histórica ´Nouvelle Vague´.
En la categoría de drama, la prensa especializada apunta a que ´Hamnet´ parece complicada de superar, más allá de la popularidad que haya logrado alcanzar ´Sinners´, única capaz de hacer sombra a esta histórica obra de la cineasta Chloé Zhao.
La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Maggie O´Farrell compite en esta categoría contra apuestas de calibre internacional como la iraní ´It Was Just An Accident´, la brasileña ´The Secret Agent´, la noruega de ´Sentimental Value´ y la estadounidense ´Frankenstein´, del mexicano Guillermo del Toro.
Del Toro competirá por el premio a mejor director con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (´Sentimental Value´) y Jafar Panahi (´It Was Just An Accident´), no obstante todas las apuestas recaen sobre Anderson, aunque el iraní también cuenta con fuerza en los pronósticos.
