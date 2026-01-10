Queda rebasada la capacidad de atención médica en SLP
El sistema de salud mexicano atraviesa una crisis que ya impacta severamente a la capital potosina, sostuvo la regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, quien afirmó que la demanda de atención médica, ha rebasado la capacidad de infraestructura, personal y medicamentos en las instituciones públicas.
Urbina advirtió que la situación se ha agravado ante la falta de inversión en políticas efectivas de prevención y aseguró que el modelo nacional está “invertido”: se destina más presupuesto al tercer nivel de atención el hospitalario que a los servicios básicos
y comunitarios.
“La población ha crecido, pero el sistema se ha mantenido; por eso está colapsado”, afirmó.
La regidora señaló que hospitales y clínicas en San Luis Potosí operan saturados, con escasez material y desabasto de medicamentos. En sus recorridos diarios, dijo, es común encontrar familias que deben costear tratamientos, cirugías o estudios ante la falta de insumos en las instituciones públicas.
Urbina criticó que incluso en plazas de primer nivel de atención se reduzcan requisitos académicos para personal de salud, pese a que la prevención debería ser la base del sistema. “Deberían ser especialistas quienes trabajen en las comunidades”, subrayó.
La funcionaria aseguró que el trabajo debe centrarse dos ejes principales: cuidados y prevención, términos que, dijo, deben entenderse más allá de la atención médica y aplicarse también en seguridad, infraestructura y tejido social.
Urbina adelantó que se recorrerá el municipio por sectores para identificar necesidades y diseñar propuestas regulatorias y programáticas desde el ámbito municipal, con el fin de mejorar el bienestar general.
