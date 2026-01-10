logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Queda rebasada la capacidad de atención médica en SLP

Por Rolando Morales

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Queda rebasada la capacidad de atención médica en SLP

El sistema de salud mexicano atraviesa una crisis que ya impacta severamente a la capital potosina, sostuvo la regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, quien afirmó que la demanda de atención médica, ha rebasado la capacidad de infraestructura, personal y medicamentos en las instituciones públicas.

Urbina advirtió que la situación se ha agravado ante la falta de inversión en políticas efectivas de prevención y aseguró que el modelo nacional está “invertido”: se destina más presupuesto al tercer nivel de atención el hospitalario que a los servicios básicos 

y comunitarios.

“La población ha crecido, pero el sistema se ha mantenido; por eso está colapsado”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La regidora señaló que hospitales y clínicas en San Luis Potosí operan saturados, con escasez material y desabasto de medicamentos. En sus recorridos diarios, dijo, es común encontrar familias que deben costear tratamientos, cirugías o estudios ante la falta de insumos en las instituciones públicas.

Urbina criticó que incluso en plazas de primer nivel de atención se reduzcan requisitos académicos para personal de salud, pese a que la prevención debería ser la base del sistema. “Deberían ser especialistas quienes trabajen en las comunidades”, subrayó.

La funcionaria aseguró que el trabajo debe centrarse dos ejes principales: cuidados y prevención, términos que, dijo, deben entenderse más allá de la atención médica y aplicarse también en seguridad, infraestructura y tejido social.

Urbina adelantó que se recorrerá el municipio por sectores para identificar necesidades y diseñar propuestas regulatorias y programáticas desde el ámbito municipal, con el fin de mejorar el bienestar general.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Respalda Morena reestructura laboral en el Poder Judicial
Respalda Morena reestructura laboral en el Poder Judicial

Respalda Morena reestructura laboral en el Poder Judicial

SLP

Ana Paula Vázquez

Ley de carrera judicial es impulsada para mejorar condiciones laborales: Arreola

“Regular IA, incompatible con sociedad democrática”
“Regular IA, incompatible con sociedad democrática”

“Regular IA, incompatible con sociedad democrática”

SLP

Ana Paula Vázquez

Hasta 200 UMA’s pagará quien inicie tiraderos clandestinos
Hasta 200 UMA’s pagará quien inicie tiraderos clandestinos

Hasta 200 UMA’s pagará quien inicie tiraderos clandestinos

SLP

Martín Rodríguez

Así los informó la titular de la Dirección de Ecología, de SGS, Yazmín Luna Barrios

Brindan seguridad a Caravana de la Fe
Brindan seguridad a Caravana de la Fe

Brindan seguridad a Caravana de la Fe

SLP

Samuel Moreno