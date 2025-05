50 años de música: Lupita D´Alessio en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lupita D´Alessio cumplió uno de sus objetivos; presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México y, ¿qué fecha podía ser más significativa que el Día de las Madres? Sus hijos; Jorge, Ernesto y César, la acompañaron en este momento tan importante y le hicieron un meritorio reconocimiento en sus redes sociales.

Luego de los problemas de salud que llevaron a "la leona dormida" a regresar a Cancún, donde reside actualmente, sin que pudiera ofrecer los dos conciertos que tenía pactados en la capital a finales de marzo, la cantante se hizo una promesa, se cuidaría muy bien para poder realizar su sueño, celebrar a las madres de México en la plancha del Zócalo.

Tras semanas de cuidado, rehabilitación respiratoria y una dieta estricta, Lupita volvió a la ciudad y, ayer, ofreció un concierto con el que además de celebrar el 10 de mayo, también festejó 50 años de trayectoria.

La cantante contó con la presencia de sus tres hijos, Jorge, Ernesto y César que, llenos de júbilo, celebraron todos los éxitos de su madre y, todas las dificultades que su progenitora tuvo que atravesar para, un día, poder estar al frente de un escenario tan imponente.

El primero en pronunciarse fue Ernesto, con el que comparte escenario, prácticamente, en todos sus recitales.

El también cantante celebró todos los logros de su madre y, con una conmovedora publicación, recordó la época en que él y su hermano Jorge estuvieron separados de la intérprete de "Mudanzas".

"Cuando ella cantaba ´Aquí estoy yo´ y no podía tenernos cerca, porque no la dejaban, su corazón estaba con nosotros, sus hijos, ella nos pensaba mientras cantaba esas palabras y, aunque no podíamos abrazarla, estábamos presentes en su música; esa canción fue su manera de decirnos: "si están buscando una mujer... aquí estoy yo". Hoy, recuerdo eso y me conmueve profundamente, porque, aunque no siempre estuvimos juntos físicamente, el amor de mi mamá nos alcanzaba en cada nota, en cada verso, en cada escenario", escribió.

Jorge, el mayor de los hermanos, compartió una serie de historias que capturó desde detrás del escenario, en las que indicó el gran orgullo que experimentaba de ver triunfando a su madre, pues a pesar de que hubo dos cifras que marcaron la afluencia del evento; 20 mil personas, según Protección Civil y 100 mil personas, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de la ciudad, para el músico fue todo un éxito.

"Noche perfecta, gracias a Dios, te amo, mamá (y) gracias, México, por querer así a mi mamá, gracias, no dejo de llorar, no hay palabras para describir esto, te amo, mami hermosa, le reina, orgullo total".

César, el menor de los tres hermanos, también compartió unas palabras, en las que denotó el gran amor y admiración que siente por su mamá.

"¡Qué momento!, gracias, mamá, por tu vida, por tu música, por tu legado, por entregar el corazón en cada canción, eres y siempre serás mi mamita chula, gracias por regalarle esta noche a México".