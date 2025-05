Shakira aplaude el debut musical de sus hijos

Dicen que la sangre tira, y los hijos de Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, son claro ejemplo de ello. Milan y Sasha Piqué, de 10 y 12 años respectivamente, avanzan paso a paso en su camino hacia el mundo de la música.

En medio de un evento organizado por la fundación "Let It Beat" y financiado por Sony Music Latin como parte del programa "Next Generation of Artists", los hijos de Shakira dieron el primer paso de su carrera, quedando registrado por los celulares de quienes se encontraban presentes en la gala.

La presentación y el lanzamiento de "The One" llegó justo en vísperas del Día de la Madre, por lo que Shakira no pudo contener la emoción de ver a sus dos hijos demostrar sus dotes arriba del escenario. "Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz", confesó Shakira.