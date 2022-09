A Amber Heard no le importa la relación de Johnny Depp con su abogada

A-AA+

Parece que la calma y la buena suerte han regresado a la vida de Johnny Depp tras el mediático juicio en el que se enfrentó contra su exesposa Amber Heard luego de que ésta asegurara que había sido víctima de violencia doméstica por parte del actor.

Depp no sólo ganó el caso, sino que parece haber encontrado el amor, pues varias fuentes han asegurado que ahora mantiene una relación sentimental con Joelle Rich, una de las abogadas que lo representó en la corte.

La noticia ha llenado de alegría a sus fanáticos; sin embargo, quien parece no haberlo tomado muy bien es la protagonista de "Aquaman", incluso, recientemente dio su postura respecto al nuevo romance de su ex.

De acuerdo con el programa "Entertainment Tonight", Heard ya está al tanto de las novedades en la vida privada del intérprete de "Jack Sparrow" y al parecer no reaccionó de muy buena manera: "Amber no presta atención a lo que haga Johnny o lo que suceda en su vida personal. No le importa con quién esté saliendo, sólo quiere seguir adelante con su vida", reveló un amigo de la actriz al medio.

Y es que recordemos que a diferencia de Johnny, Amber no la ha pasado nada bien. Después de perder el juicio los contratos han comenzado a escasearle y el dinero se ha convertido en un problema, pues a pesar de los proyectos en los que ha participado, su pequeña fortuna no le alcanza para cubrir los 10 millones de dólares que debe pagar a su exesposo como indemnización.