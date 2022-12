A un año de su muerte, sigue muy presente Vicente Fernández

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Ya pasó un año de la muerte del gran ídolo de la música ranchera; Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años en un hospital en Guadalajara, Jalisco, luego de que padeciera el síndrome de Guillain-Barré.

A pesar de que se fue este gran intérprete de temas como "Acá entre nos", "Por tu maldito amor", "La ley del monte", entre muchas más, han existido diferentes motivos por los cuales su nombre ha estado muy presente en los medios de comunicación.

Algunas de estas razones han sido por las dos bioseries que se realizaron alrededor de su vida; una autorizada por la familia y otra realizada por la televisora colombiana Caracol Televisión, que se tituló "El ídolo del pueblo", estrenada por la plataforma Netflix y protagonizada por Jaime Camil.

Mientras que la serie biográfica que no autorizó la familia de Chente fue la que produjo Televisa-Univisión, llamada "El último rey", transmitida por el canal Las Estrellas y que tuvo como personaje estelar a Pablo Montero.

Esta situación generó mucho estrés en la familia del "Charro de Huetitlán", porque a pesar de que estaban en desacuerdo con el programa, basado en la biografía homónima que escribió Olga Wornat, nada detuvo que la producción entrara al aire en un horario estelar.

Por esta razón, la familia Fernández demandó a Televisa. Posteriormente, el despacho que llevó este caso, "Del Toro Carazo Abogados", publicaron un comunicado.

"Se presentaron las solicitudes de infracción ante el mismo IMPI, la publicación que se hace en una revista es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó por no ser el foro adecuado, cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa", se leyó en el documento.

Además, se informó que la televisora de San Ángel sí estaba consciente de que tenían prohibido transmitir la serie y aún así la pasaron.

Durante este 2022 nació una de sus bisnietas de don Vicente: Mía, el 17 de marzo, quien es la hija de su nieto Alex Fernández y su esposa Alexia.

"Te amo bebe. Charro, gracias por mi princesa @alexfernandez.g", publicó Alexia en una fotografía, durante el nacimiento de su pequeña; otra bisnieta de Vicente Fernández es Cayetana, hija de Camila Fernández, que nació en marzo del 2021.