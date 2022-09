Aaron Carter quiere demandar a su novia por difamación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El cantante Aaron Carter está próximo a iniciar una batalla legal en contra de su exnovia, Melanie Martin, pues asegura que las declaraciones que la joven ha hecho en distintos medios y en las que lo señala como un hombre violento, no sólo han afectado su carrera seriamente, también fueron el detonante principal para que un juez le quitara la custodia de su hijo.

Fue en marzo de este año cuando Melanie solicitó una orden de restricción en contra de Carter, asegurando que el cantante le había roto tres costillas durante una pelea doméstica, algo que él niega rotundamente.

De acuerdo con un video publicado por "TMZ", para Aaron la situación ha escalado a tal punto que la única solución que encuentra es llevar a su ex hasta la corte bajo los cargos de difamación, y es que está convencido de que sólo en un juicio podrá demostrar su inocencia y repara todos los daños que Melanie ha causado a su imagen.

Incluso, cree que su caso podría ser igual de grande que el del actor Johnny Depp, quien el pasado mes de julio salió triunfante del pleito legal que sostuvo en contra de Amber Heard.

Pero Carter no sólo ha comparado su situación con la del protagonista de "El llanero solitario", también ha lanzado una petición a Camille Vasquez, la abogada de Depp, para que lo represente.

"Camille si ves este mensaje por favor llámame, busca la manera de contactarme personalmente y me encantaría hablar contigo. Sé que eres la única que puede ayudarme con esto", dijo.

Sobre sus problemas con las drogas, el portal también explica que el cantante negó que se encuentre en un proceso de rehabilitación como se dijo, pero reconoció que asiste a reuniones a través de un programa ambulatorio.