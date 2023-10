De Café Tacvba, el mejor disco del rock latino, según la revista Rolling Stone

Si existe un género musical que, desde su aparición, en la década de los 50, se ha consagrado como uno de los favoritos del público es el rock. A lo largo de su historia cientos de bandas y artistas han dejado su huella, pero también existen artistas mexicanos que si bien no son consideradas unas leyendas, sí la han roto a nivel mundial.

Tal es el caso de Café Tacvba, quienes recientemente fueron reconocidos por la revista "Rolling Stone" por tener el mejor álbum de rock latino de todos los tiempos.Según un listado que la publicación dio a conocer la mañana de este lunes, "Re", el segundo disco de estudio de la banda originaria de Satélite es el número uno del género por su originalidad y su manera de resumir "los colores y contradicciones más amplios de la cultura latinoamericana", escribió la revista.Sobre "Re", en su artículo, la "Rolling Stone" elogia la manera en la que los músicos mezclan su estilo con una infinidad de estilos musicales, desde "la caótica parodia norteña de 'La ingrata' hasta la franqueza del bolero retro de 'Esa noche'". Incluso, compara su genialidad con trabajos de agrupaciones de la talla de The Clash y Radiohead y el mismísimo cuarteto de Liverpool."Desde su lanzamiento, hace casi 30 años, ha sido comparado con el 'White Album' de los Beatles debido a su diversidad musical, que abarca desde el ska psicodélico folklórico hasta el avant-mambo y el jazz", agregaron.El álbum significó un rotundo éxito para la banda integrada por Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, José Alfredo Rangel y Enrique Rangel, en la década de los 90, cuando fue lanzado al mercado, incluso, para muchos de sus fans es, por mucho, el mejor disco de la agrupación.Fue grabado entre Cuernavaca y la ciudad de Los Ángeles, bajo la producción del argentino Gustavo Santaolalla, entre las canciones que lo componen está la polémica "La ingrata", "El baile y el salón", "Las flores", "El puñal y el corazón" y "Trópico de Cáncer".Pero los "Tacvbos" no son los únicos mexicanos que aparecen dentro del controversial listado, también se encuentra La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, en el lugar número ocho; Julieta Venegas, en la posición número 10; Caifanes, en el 12 y Natalia Lafourcade, en el puesto 15.Hasta la tarde de este lunes la banda no ha hablado al respecto de este reconocimiento; sin embargo, los usuarios en redes sociales ya han expresado su opinión y aunque muchos consideran a "Re" como una obra maestra, también hubo quienes se dijeron inconformes con el resto de los lugares: "¿Carlos Vives como rock latino?", "¿Julieta Venegas antes que Maná? ¿Dónde está La Ley?... ¿si escuchan rock?", "¿Quién hizo esta lista?", "Sobraron muchos y faltaron grandes álbumes, pero sin lugar a duda el "RE" es una obra maestra", son algunos comentarios que se pueden leer.