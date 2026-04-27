Aarón Mercury gana título en Supernova Génesis 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido e

, conocido por su participación en la

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del reality "", se posicionó este domingo 26 de abril como uno de los nuevos campeones de Supernova.Luego de llegar al cuadrilátero de lacomo una de las peleas más esperadas de la noche, Mercury no tardó ni dos minutos en derrotar al cantante emexicano, con unque causóen los más de 30 mil espectadores del recinto.Estaposiciona acomo un "" y marca el cierre de laque surgió entre ambos personajes luego del anuncio oficial de su enfrentamiento.Así fue ladeMercury trajo el espectáculo al escenario de Supernova, pues antes de proclamarse como uno de los campeones de la noche, deslumbró con unaal evento, en la cual estuvo acompañado del cantante, rapero y productor estadounidenseCon una estética y escenografía inspiradas en la, Mercury irrumpió en el evento al ritmo de "", al lado del cantante, quien se encontraba musicalizando laMercury avanzó por la pasarela del escenario haciendoa la canción de fondo, lanzando golpes al aire ypor la superficie.Esta primera aparición delha generadoentre sus, sin embargo, también ha acumulado algunas