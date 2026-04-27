Aarón Mercury gana título en Supernova Génesis 2026
La pelea cerró la rivalidad entre ambos influencers y marcó un nuevo campeón en Supernova Génesis 2026.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido einfluencerAarón Mercury , conocido por su participación en la
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
tercera temporada del reality "La Casa de los Famosos México", se posicionó este domingo 26 de abril como uno de los nuevos campeones de Supernova.
Luego de llegar al cuadrilátero de la Arena Ciudad de México como una de las peleas más esperadas de la noche, Mercury no tardó ni dos minutos en derrotar al cantante e influencer mexicano Mario Bautista, con un nocaut que causó furor en los más de 30 mil espectadores del recinto.
Esta victoria posiciona a Aarón Mercury como un "campeón Supernova" y marca el cierre de la rivalidad que surgió entre ambos personajes luego del anuncio oficial de su enfrentamiento.
Así fue la entrada a Supernova de Aarón Mercury
Mercury trajo el espectáculo al escenario de Supernova, pues antes de proclamarse como uno de los campeones de la noche, deslumbró con una épica entrada al evento, en la cual estuvo acompañado del cantante, rapero y productor estadounidense Oliver Tree.
Con una estética y escenografía inspiradas en la cultura Azteca, Mercury irrumpió en el evento al ritmo de "Miss You", al lado del cantante, quien se encontraba musicalizando la presentación en vivo.
Mercury avanzó por la pasarela del escenario haciendo lip sync a la canción de fondo, lanzando golpes al aire y bailando por la superficie.
Esta primera aparición del influencer ha generado furor entre sus seguidores, sin embargo, también ha acumulado algunas críticas.
no te pierdas estas noticias
Aarón Mercury gana título en Supernova Génesis 2026
SLP
El Universal
La pelea cerró la rivalidad entre ambos influencers y marcó un nuevo campeón en Supernova Génesis 2026.
Shakira prepara concierto récord en Copacabana con homenaje a mujeres
SLP
El Universal
El concierto de Shakira en Río de Janeiro contará con la mayor estructura escénica y amplia cobertura mediática.
Alana Flores anuncia retiro tras derrota en boxeo
SLP
AP
El combate mostró desgaste físico y emocional que motivó la decisión de Alana Flores.