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Aarón Mercury gana título en Supernova Génesis 2026

La pelea cerró la rivalidad entre ambos influencers y marcó un nuevo campeón en Supernova Génesis 2026.

Por El Universal

Abril 27, 2026 02:24 p.m.
A
Aarón Mercury gana título en Supernova Génesis 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido e

influencer
Aarón Mercury , conocido por su participación en la

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tercera temporada del reality "La Casa de los Famosos México", se posicionó este domingo 26 de abril como uno de los nuevos campeones de Supernova.
Luego de llegar al cuadrilátero de la Arena Ciudad de México como una de las peleas más esperadas de la noche, Mercury no tardó ni dos minutos en derrotar al cantante e influencer mexicano Mario Bautista, con un nocaut que causó furor en los más de 30 mil espectadores del recinto.
Esta victoria posiciona a Aarón Mercury como un "campeón Supernova" y marca el cierre de la rivalidad que surgió entre ambos personajes luego del anuncio oficial de su enfrentamiento.

Así fue la entrada a Supernova de Aarón Mercury

Mercury trajo el espectáculo al escenario de Supernova, pues antes de proclamarse como uno de los campeones de la noche, deslumbró con una épica entrada al evento, en la cual estuvo acompañado del cantante, rapero y productor estadounidense Oliver Tree.
Con una estética y escenografía inspiradas en la cultura Azteca, Mercury irrumpió en el evento al ritmo de "Miss You", al lado del cantante, quien se encontraba musicalizando la presentación en vivo.
Mercury avanzó por la pasarela del escenario haciendo lip sync a la canción de fondo, lanzando golpes al aire y bailando por la superficie.
Esta primera aparición del influencer ha generado furor entre sus seguidores, sin embargo, también ha acumulado algunas críticas.

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