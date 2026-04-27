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Seguridad

Abate GCE a presunto criminal en Charcas

Los maleantes dispararon contra los agentes estatales y éstos respondieron la agresión

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Abate GCE a presunto criminal en Charcas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, derivado de un operativo en el municipio de Charcas, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) repelieron una agresión por parte de civiles armados, logrando el aseguramiento de vehículos y un arma de fuego, además de abatir a un presunto delincuente. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se suscitaron cuando personas armadas, que se desplazaban en dos camionetas, agredieron a los elementos de la GCE que realizaban labores de vigilancia.

Conforme a los protocolos establecidos, los agentes repelieron la agresión, lo que provocó que los presuntos delincuentes huyeran en diferentes direcciones y, como resultado, uno de ellos perdió la vida en el lugar.

En el sitio fueron aseguradas dos camionetas utilizadas por los presuntos, así como armas, que quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El occiso fue identificado como Luis Rolando "N", alias "Robotín", quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal y que provenía del norte del país.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene un operativo permanente en la región para localizar a los demás presuntos, además de fortalecer el blindaje en las fronteras con estados vecinos, a fin de garantizar la seguridad y la paz en San Luis Potosí.

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