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Localizan a hombre sin vida junto a un canal

No tenía huellas de violencia y se presume que fue por causas naturales

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Localizan a hombre sin vida junto a un canal

Un hombre sin vida fue localizado en un camino de tierra, ubicado a orillas de un canal de aguas negras cerca de la carretera a Rioverde, en la colonia Hacienda de los Morales; de momento se estima que el fallecimiento se dio por causas naturales.

Fueron transeúntes quienes alrededor de las tres de la tarde de este domingo, descubrieron el cuerpo al parecer ya en estado de putrefacción, el cual estaba tirado en el camino a la orilla del canal y unos 200 metros de la carretera a Rioverde.

Se dio aviso a las corporaciones policiales y al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal de Soledad como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área.

Más tarde llegaron elementos de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en la zona e iniciar las investigaciones.

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Se informó que a simple vista el cuerpo no presentaba señales de violencia, de ahí que se sospecha que el deceso del sujeto se debió a causas naturales.

Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista en donde se esperaba que acudieran los familiares a identificarlo y que lo reclamaran. 

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