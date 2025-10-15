Abelito se estrena en teatro junto a reconocidos comediantes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Abelito declinó el ofrecimiento de Aldo de Nigris, su ahora compadre, de compartir el primer lugar de "La casa de los famosos México", sin advertir que, afuera del reality, ya tenía un nuevo proyecto laboral afianzado con su debut en "El tenorio cómico".

Aldo de Nigirs tenía todas las intenciones de compartir los cuatro millones de pesos con Abelito, pero el zacatecano declinó el ofrecimiento del regiomontano.

"Mi compadre es una chulada de persona, el viejo es bien noble, no le acepté ni un centavo porque si nos ponemos bien las pilas, como lo hemos estado haciendo, vamos a hacer más que eso, el premio se lo merece él y su familia, él tiene un objetivo, que es comprar una casa para su mamá y espero que así sea, porque tiene un gran corazón, yo le dije: ´-viejo, con tu amistad salgo ganando, no ocupo ni un centavo de eso", expresó.

Pero el compartir o no un premio con Aldo de Nigris para cumplir el sueño de sus padres, de tener una tienda de abarrotes mejorada, no es algo que preocupe a Abelito, porque antes de salir del reality, él ya tenía trabajo, en una producción de Alejandro Gou, incluso ya aparecía en la publicidad de "El tenorio cómico".

"Este proyecto me pone un reto muy personal y estoy muy emocionado, me enteré justo al salir que tenía trabajo, pero fue gracias a mis managers que, si ven la oportunidad, mientras vamos caminando poco apoco, pues la aprovechan; en mi caso, ya salí con esta oportunidad y ahora vamos a comenzar a talonear a ver qué tal se da", expresó.

Durante los últimos días de su participación en el reality de Televisa Univisión, Abelito se acercó a Dalilah Polanco y a José Luis Rodríguez, "Guana", para conocer un poco más del trabajo teatral, porque reveló que desde niño ha tenido la inquietud de entrar al mundo de la actuación para hacer películas o series.

"Sé que el teatro es un paso muy importante en la carrera, yo demostré mi admiración por el teatro por todo lo que decían de las emociones y quería venir a verlo, pero ahora que me dicen que no voy a verlo sino a actuar, me pone del otro lado del tablero y a sentir emoción. A ver cómo nos las arreglamos en teatro porque es mi primera vez", dijo en entrevista a EL UNIVERSAL.

Desde el jueves de la semana pasada, Abelito comenzó los ensayos de esta puesta en escena, y fue un momento donde a pesar de los nervios, porque está con maestros de la comedia, como Freddy y Germán Ortega, Lenny Zundel, Ricardo Margaleff, José Luis Guarneros "Macaco", Indio Brayan, Pierre Angelo y Ariel Miramontes "Albertano"; supo seguir las indicaciones del director Daniel Chávez e ir entendiendo cómo debía moverse en escena.

"Quiero conocer a mis compañeros, saber cómo es el desarrollo de mi personaje y ver como los adaptamos a mí, porque ya saben que lo mío es más improvisado y será la primera vez que tenga un guion y un papel en forma, así que va a ser un reto personal muy padre, sé que es un muy buen elenco y sé que va a estar sabroso, mi intención era tomar cursos de actuación, pero ahora con este proyecto va a ser como una clase intensiva, así que sé que va a estar muy bien y quiero aprovecharla al máximo".

En esta ocasión le tocará hacer el personaje de Don Chuti, el fiel compañero de Don Luis, el rival de amores de Don Juan Tenorio, por lo que deberá tener una agilidad mental importante y la capacidad de seguirle el paso a Germán Ortega, que es con quién estará más en el escenario.

Para Abelito, su trabajo en el teatro viene a sumar a sus proyectos personales, como a su marca de ropa y a la música, porque ya se encuentra trabajando en un disco, donde no sólo abordará el regional mexicano, también algo de urbano y pop, porque quiere experimentar en otros géneros, dejando un poco de lado los corridos bélicos.