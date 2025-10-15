¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Carla Ress festejó su cumpleaños con una animada celebración en familia y entre amigos.

Para esta ocasión especial, eligió como temática la lucha libre, de la que es aficionada y tanto le atrae.

Los detalles y elementos decorativos fueron alusivos.

Ahí con ella, sus hijos Emmanuel y Emilio, así como su novio Carlos Díaz de León.

Al igual, se sumaron a su felicidad, su papá Emilio Ress Saucedo y sus hermanos Emilio, Claudia y Marcela Ress.

En una agradable atmósfera recibió a las invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

Entusiasmados charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.

En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.