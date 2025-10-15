¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
ELEMENTOS DE LA LUCHA LIBRE EN EL FESTEJO
Galeria
1/3
Carla Ress festejó su cumpleaños con una animada celebración en familia y entre amigos.
Para esta ocasión especial, eligió como temática la lucha libre, de la que es aficionada y tanto le atrae.
Los detalles y elementos decorativos fueron alusivos.
Ahí con ella, sus hijos Emmanuel y Emilio, así como su novio Carlos Díaz de León.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual, se sumaron a su felicidad, su papá Emilio Ress Saucedo y sus hermanos Emilio, Claudia y Marcela Ress.
En una agradable atmósfera recibió a las invitados, quienes le expresaron bienestar.
Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.
Entusiasmados charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.
En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.
no te pierdas estas noticias
INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
Redacción
UN ESPACIO INTEGRAL DEDICADO AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL
Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano
Redacción
Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes