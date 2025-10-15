logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

ELEMENTOS DE LA LUCHA LIBRE EN EL FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Carla Ress festejó su cumpleaños con una animada  celebración en familia y entre amigos.

Para esta ocasión especial, eligió como temática la lucha libre, de la que es aficionada y tanto le atrae.

Los detalles y elementos decorativos fueron alusivos.

Ahí con ella, sus hijos Emmanuel y Emilio, así como su novio Carlos Díaz de León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al igual, se sumaron a su felicidad, su papá Emilio Ress Saucedo y sus hermanos Emilio, Claudia y Marcela Ress.

En una agradable atmósfera recibió a las invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

Entusiasmados charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.

En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

ELEMENTOS DE LA LUCHA LIBRE EN EL FESTEJO

INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

SLP

Redacción

UN ESPACIO INTEGRAL DEDICADO AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano
Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

SLP

Redacción

Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes

¡ARTE CULINARIO!
¡ARTE CULINARIO!

¡ARTE CULINARIO!

SLP

Maru Bustos

FESTIVAL DE LA PAELLA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO