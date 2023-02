Abogada de "El Chapo" se lanza como cantante de música regional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Mariel Colón, defensora legal de "El Chapo" y Emma Coronel ha dado un nuevo giro en su vida y pasará de los juzgados a los escenarios musicales tras lanzarse, oficialmente, como cantante de regional mexicano.

De acuerdo con la puertorriqueña sus aspiraciones artísticas la acompañaron desde muy pequeña pero tuvo que dejarlas en pausa, por casi 20 años, para consolidarse dentro del mundo de las leyes: "Quien me conoce sabe que desde pequeña quise ser cantante, es un tema que me apasionaba. Siempre estuve posponiendo muchas cosas, muchas etapas en mi vida por terminar mi carrera profesional", dijo Colón en un comunicado oficial.

Bajo el nombre artístico de Mariel, La abogada, la puertorriqueña acaba de estrenar su primer sencillo y en menos de 24 horas ya alcanzó las mil reproducciones; además de que ha sido muy bien recibido por el público.

Sobre sus planes a futuro, Mariel reveló que no planea dejar la abogacía pues está convencida de que puede triunfar tanto en el estrado como en las listas de popularidad: " Le voy a dedicar mi tiempo por igual a ambas cosas", agregó.

Asimismo, expresó que uno de sus sueños es grabar junto a Christian Nodal; incluso, aseguró que cuenta con el apoyo de su famosa clienta, Emma Coronel.

---¿Quién es Mariel Colón?

Nació el 30 de octubre de 1992, en Puerto Rico. La sangre artística corre por sus venas, ya que su padre es baterista y director musical de la cantante Lucecita Benítez. Desde sus once años Mariel participó en concursos de talento y posteriormente decidió entrenar su voz. Ella misma ha revelado que estuvo a punto de audicionar para el programa "La Voz", pero justo en ese momento llegó a sus manos el caso del capo mexicano.

Mariel ha representando a personas de alto perfil como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel, Jeffrey Epstein, Michael Avenatti, entre otros.

Actualmente, Mariel reside en la ciudad de Nueva York, en donde también tiene despacho legal.