Abogada de Johnny Depp ahora representa a Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Eran finales del 2022 cuando el pasado de Gloria Trevi volvió a tocar su puerta, luego de que dos mujeres -originarias de Estados Unidos- la demandaran por el delito de abuso sexual, ante los acontecimientos que tuvieron lugar a principios de los 90, por lo que la cantante mexicana recurrió a una de las firmas de abogados más prestigiosas a nivel mundial, pues su representante será nada más y nada menos que Camille Vasquez, la abogada que defendió a Johnny Depp ante la demanda de difamación que Amber Heard interpuso, misma que ya habló públicamente del caso de Trevi, ¿qué fue lo que dijo?

Fue en una entrevista exclusiva para "Newsweek" en la que la abogada Camille Vasquez habló de que se ha convertido en la nueva defensa legal de Gloria Trevi, luego de que la cantante y su esposo, Armando Gómez, la consultaran, debido a que la jurista se conmovió con la historia de abuso que vivió la cantante de "El recuento de los años" a partir de la década de los ochenta, cuando apenas era una adolescente, a manos del productor musical Sergio Andrade, quien la manipuló para que esta convenciera a otras jóvenes a que se unieran a los actos sexuales que el compositor imponía.

Luego de que Vasquez ganará la demanda de difamación entre Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard, la experta en leyes puede decidir qué casos que llegan a la firma en que es participe, Brown Rudnick LLP, defender, por lo que contó el medio estadounidense acerca de los motivos que la llevaron a representar a Trevi, quien fue absuelta de los cargos de secuestro, violación y corrupción de menores en 2004, a cuatro años de haber sido arrestada y mantenida en prisión preventiva en una prisión de Brasil.

"Este caso representa un ataque injustificado a una víctima de abuso sexual, mental y físico sostenido", sostiene la abogada.

La nueva demanda que enfrenta Gloria fue interpuesta el 31 de diciembre del 2022, por dos mujeres que han mantenido su identidad oculta por seguridad, quienes alegan que la cantante cometió abuso sexual en su contra por años, a partir de que tenían 13 y 15 años, respectivamente. De hecho, la cantante no es la única demanda, sino que Sergio Andrade también fue señalado, del mismo modo que una tercera persona, de la cual no se ha dado el nombre peor que, en diferentes medios, ya se ha sugerido que se trata de María Raquenel Portillo.

De acuerdo con las demandantes, Trevi y Andrade abusaron de su posición de poder para mantener contacto sexual con ella durante varios años; para Camille, este argumento resulta lamentable, debido a que las víctimas colocan a otra víctima, por encima de su abusador, como la primera responsable de los delitos cometidos por el productor musical, el cual denominó como "a manos de uno de los verdaderos monstruos del mundo".

"Extrañamente, la Sra. Trevi es la primera acusada nombrada, con el Sr. Andrade en segundo lugar. Es lamentable que los demandantes hayan optado por pesado en una mujer que sufrió los mismos abusos que alegan, en lugar de pesado en el abusador real", por lo que la abogada aseguró que en su defensa y "en el juicio, la verdad reivindicará a la Sra. Trevi".

De acuerdo con las palabras de Camille, las afectaciones que todavía hoy impactan en la vida de Trevi, tras vivir años de abuso, fue lo que la llevó a involucrarse en este caso, pues confió a "Newsweek" que, mientras se encontraba en conversaciones con ella y su esposo, viajó a la Ciudad de México y acudió a uno de los conciertos que la cantante de "Pelo suelto" ofreció a sus fans capitalinos, momento en que se conmovió de ver la forma en que la cantante recurre a la música para aliviar su dolor.

"Mi corazón se rompe por ella cada vez que habla de esto", reconoció. "De hecho, la vi actuar en la Ciudad de México, estuve allí la semana pasada. Es una artista increíble y sobresaliente... Bailó durante tres horas seguidas, no se tomó un descanso. Creo que tal vez tuvo siete u ocho cambios de vestuario. Pero de lo que me di cuenta al verla es que interpretar y escribir estas canciones, y devolver a sus fanáticos a quienes ama, y ellos la aman mucho, es su terapia. Es su forma de lidiar con el abuso que sufrió y sobrevivió", profundizó.