Ringo Starr sufre caída durante actuación en Albuquerque

En una velada musical en Nuevo México, Ringo Starr, el exbaterista de The Beatles, experimentó una caída que se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales.

La presentación de Ringo y su All-Starr Band tuvo lugar en el Rio Rancho Events Center de Albuquerque este miércoles.Luego de dos horas de actuación, todo cambió al finalizar la canción "Give Peace a Chance", pues tras un breve descanso, el artista regresó corriendo al escenario, que se convirtió en un terreno inestable.En un video compartido en X antes Twitter se muestra cómo uno de los zapatos de la celebridad se queda atascado, lo que resultó en algunos traspiés mientras intentaba evitar llegar al suelo, pero finalmente terminó cerca de otro de los músicos, quien lo observó sin intervenir.En el incidente, los asistentes al evento no pudieron contener sus gritos de sorpresa.Por su parte, en redes varios usuarios compartieron videos de otras personalidades enfrentando momentos bochornosos similares al del músico. Algunos quedaron impresionados por la rapidez con la que el veterano de 83 años recuperó su compostura.Más tarde, Ringo Starr bromeó con la audiencia al decir: "Me caí solo para decírselos", haciendo referencia a la canción "Give Peace A Chance". Luego, se retiró del escenario, según informó "TMZ".Hasta este jueves, el artista no ha proporcionado detalles sobre su estado de salud ni ha mencionado la caída en sus perfiles sociales.