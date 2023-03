Activista denuncia misoginia en un capítulo de The Big Bang Theory

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- "The Big Bang Theory", la exitosa serie que salió a la luz en 2007 está en medio de la polémica, debido a que un analista político presentó acciones legales para que un episodio fuera borrado de las plataformas.

Resulta que un hombre llamado Mithun Vijay Kumar, de origen indio, contó a través de redes sociales que había contactado a Netlix (la plataforma donde la serie está disponible en Estados Unidos) para que eliminaran el episodio, ya que tiene un comentario muy ofensivo en contra de la galardonada actriz Madhuri Dixit.

Kumar compartió en Twitter el documento legal en el que se señala: "Mi cliente está profundamente consternado por el negativo impacto que mucho contenido puede tener en la sociedad, particularmente, en la perpetuación de estereotipos dolorosos y discriminatorios contra las mujeres. Este contenido no solo es insensible, sino que también promueve el sexismo y la misoginia, las cuales son inaceptables en todas sus formas".

El también activista aseguró que el episodio no solo ofendía a la artista sino también a la cultura de India en general.

La acción provocó división de opiniones en redes sociales, pues mientras unos estuvieron de acuerdo, otros lo criticaron fuertemente y opinaron que la decisión fue exagerada.

Inclusive hubo quien lo llamó hipócrita, ya que los internautas expresaron que en el mundo del Bollywood hay "muchos ejemplos de misoginia".

Ante esto, Kumar comentó: "Permítanme responder a algunas de las preguntas populares: 1. 'Es un chiste, ¿no lo entiendes?': No, no entiendo el chiste de llamar a una mujer 'prost... leprosa'. 2. 'Es un programa de humor, ¿por qué no lo entiendes tonto?': La comedia puede ser una forma de entretenimiento que incluya la sátira y la crítica, nunca debe implicar ataques o abusos personales. Por ejemplo, si mañana creo un programa de humor y me refiero a una mujer de tu familia como una prost... leprosa, puede que no te parezca bien".

Hasta este martes, la plataforma no ha respondido.

El capítulo "The Bad Fish Paradigm", que pertenece a la segunda temporada, retoma la incapacidad del personaje principal, Sheldon Cooper (Jim Parsons), para guardar un secreto, por lo que para evitar conflictos se esconde en casa de su amigo Raj, quien está viendo una película protagonizada por Aishwarya Rai.

Es entonces que Raj admite ser fan de Rai, y Sheldon la define como la versión pobre de Madhuri Dixit".

Raj se molesta y le dice: "¿Cómo te atreves? Aishwarya Rai es una diosa. En comparación, Madhuri Dixit es una prosti... leprosa".