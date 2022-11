Actor Christian Estrada queda en libertad tras ser denunciado por Ferka

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este martes, el actor Christian Estrada salió del Reclusorio Norte, donde se encontraba tras ser denunciado por su expareja, la actriz María Fernanda Quiroz, por sustracción de menores. Estrada obtuvo su libertad luego de que un juez de control emitiera una orden de libertad inmediata al considerar arbitraria la detención del también modelo.

A su salida de los juzgados, Ferka, como es conocida la actriz, expresó su molestia con las autoridades y responsabilizó al padre de su hijo por cualquier cosa que pueda pasarle a ella o a su familia: "Yo la verdad estoy enojada y sentida con la justicia, más allá de la detención y los actos que hicieron, no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle porque él sabe dónde vivo, donde está mi hijo, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto con todo lo que hace", dijo en un encuentro con los medios que retomó el programa "De Primera Mano".

Con la voz entrecortada, la participante de "Las estrellas bailan en Hoy" reveló que teme por su seguridad, ya que ha recibido amenazas, incluso Estrada ha entrado a su departamento sin autorización y está siendo vigilada por un automóvil todas las noches.

Por su parte Ingrid Balderas, la abogada de Quiroz, detalló que la investigación en contra de Christian continúa y debido a la violencia que ha ejercido contra la actriz, solicitarán a las autoridades medidas cautelares para que no pueda acercarse a ella ni a su hijo.

Ferka, por último, expresó que piensa llegar hasta las últimas consecuencias, pues no sólo lo hace por ella, también por las miles de mujeres que han pasado por lo mismo que ahora vive: "Voy a seguir con esto y voy a seguir aportando las pruebas necesarias. Voy a pedir que las autoridades estén muy pendientes porque esto muchas mujeres lo pasan y se llama violencia vicaria. Estoy levantando la voz por una violencia de la que ya había hablado".