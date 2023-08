Actriz acusa a Marvel Studios de escanear a actores con IA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La controversia por el uso de la Inteligencia Artificial sigue causando controversia en el cine y ahora una actriz de la serie "WandaVision" alienta la desconfianza hacia ella, al denunciar que junto con varios compañeros fue escaneada sin pago alguno.

Alexandria Rubalcaba, extra en la producción del universo Marvel, denunció que su rostro y cuerpo fueron capturados en computadora sin siquiera decirles para qué sería utilizado el material en el futuro.

Los extras son aquellas personas contratadas para figurar como gente de fondo en escenas que lo requieren y a quienes muchas veces no se les ve el rostro. Pueden ser utilizados desde una gran secuencia bélica, pasando por los que caminan tranquilos por la calle mientras los personajes principales platican entre sí o simplemente llenar un vagón del metro para escasos segundos.

"Nos decían: saca las manos, pon tus manos adentro, mira hacia aquí, mira de esta manera, ahora asustada, ahora con sorpresa", detalló Rubalcaba a la estación radiofónica NPR.

"¿Qué pasa si no quiero estar en MarioVision o SarahVision? Creo que eventualmente la IA eliminará a los actores de fondo, pues no tendrán que usarnos", consideró.

"WandaVision" es una serie derivada de "Los Vengadores", en donde se cuenta una vida aparte y no conocida de la "Bruja Escarlata" y "Vision" como pareja, incluso con hijos.

El escaneo es una de las preocupaciones del Sindicato de Actores de EU que desde hace un mes se encuentra en huelga, lo cual ha parado la industria del cine y la series. El objetivo en este punto es no permitir que los estudios lo hagan, pues consideran que pueden ser explotados indefinidamente y sin pago alguno.

Fran Drescher, presidenta del Sindicato (SAG-AFTRA) recalcó recientemente en un podcast el riesgo de una AI sin restricciones.

"Cuando tienes una combinación que junta a Wall Street, la codicia y la tecnología, se obtiene un coctel mortal", dijo con Duncan Crabtree y Ben Whitehair, director y vicepresidente nacional del gremio.

"Tenemos que poner barreras a su alrededor y todos deben saber que esto debe manejarse con mucho cuidado y normas de seguridad, incluyendo mucha comunicación con el artista, consentimiento y compensación mutua", detalla.

El escaneo de actores no es algo nuevo en el mundo cinematográfico, hay ejemplo como el rostro de Paul Walker para poder terminar una entrega de "Rápidos y furiosos", semanas después de su muerte, además de escenas en varias películas, donde los dobles digitales eran reyes. Basta con tener a un puñado de personas y con computadora replicarlos.

También el mundo pornográfico ha hecho uso de la tecnología, colocando el rostro de actrices hollywoodenses a cuerpos en escenas XXX, que circulan libremente en internet.