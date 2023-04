ACUSAN EN REDES A BAD BUNNY Y GRUPO FRONTERA DE SUPUESTO PLAGIO

CIUDAD DE MÉXICO. - Gracias a la canción “Un X100to”, junto a Grupo Frontera, Bad Bunny ha logrado recuperar su lugar en México.

El tema que recién se estrenó hace apenas unos días, ya ocupa el tercer lugar en el top 50 del país y sólo es rebasado por “Ella baila sola” y “La Bebe”, ambas interpretadas por Peso Pluma.

Mientras esto pasa en las plataformas de streaming, en YouTube esta singular dupla ya logró rebasar los 11 millones de reproducciones y ha sido muy bien recibida por los usuarios; y es que aunque nadie imaginaba que esta combinación pudiera darse, el resultado simplemente resultó todo un éxito.

Pero no todo ha sido color de rosa para los mexicanos y el puertorriqueño, y es que en TikTok han ya ha desatado gran polémica y señalamientos de un presunto plagio al éxito “Desvelado”, de Bobby Pulido.

Aunque no se sabe cómo es que surgieron estas acusaciones, algunos perfiles ya han hecho comparaciones de ambos temas, y si bien ambos son baladas y tienen cierta similitud en el estilo, los usuarios no han podido ponerse de acuerdo si podría existir algún plagio o no.

“No se parecen en nada”, “Es cierto, la música y el ritmo son iguales”, “De hecho la canción sí tiene la misma progresión de acordes”, “Es la misma estructura musical, pero varía en ciertas notas”, “La melodía es similar, pero la letra no”, “Lo único igual es que es cumbia y va a la misma velocidad”.

Hasta este martes ni Grupo Frontera ni el artista urbano se han pronunciado al respecto.