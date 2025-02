Adal Ramones pide respeto para "La Güereja" ante rumores sobre su hijo

Adal Ramones pide respeto por María Elena Saldaña, "La Güeraja", y solicita que su nombre ya no sea vinculado a Felipe, el hijo de la actriz, pues desde hace unos días se afirma que el joven tiene un parecido inexplicable con él.

Felipe, hijo de la actriz y comediante, ha cobrado importancia a través de las redes sociales, luego de que un grupo de usuarios se detuviera a reconocer el supuesto parecido físico que existe entre él y el exconductor de "Otro rollo".

El parecido que se asegura que existe entre los dos, llevó a algunos usuarios a insinuar que "Feli", como lo llaman sus seres queridos, podría ser hijo de Ramones, pese a que es bien sabido que el joven de 25 años es fruto de la relación que Saldaña tuvo con su primer esposo, el señor Ismael Morfín.

Ahora que Ramones debutó en la obra "Spamalot", la prensa no perdió la oportunidad de cuestionarlo acerca de la supuesta similitud.

Hermético, el actor no quiso reconocer ningún tipo de parecido y, en cambio, se limitó a pedir a la prensa que no aliente las comparaciones, de acuerdo con su testimonio, no por él, sino por las molestias que podría causar en la actriz.

"¿Qué tiene de humor?, solamente no resbalarlo porque es una mujer, nos podemos reír y todo, pero habrá que preguntarle a ella cómo se siente".

Ramones pide que, antes de compartir una publicación, cargada de comicidad, la o el usuario tenga en cuenta los efectos emocionales que su acción pueden provocar a la o el afectado.

"Por eso, antes de soltar un meme, nadie se pregunta hasta dónde puede llegar, podemos decir: '¡ah, cómo nos reímos!'".

También precisó que, hasta la fecha, no ha compartido ningún proyecto con "la Güereja", por lo que desconoce cómo podría reaccionar ante la situación.

"No me ha tocado trabajar con la señora, pero sí estaría bien que le preguntaras, y al chavo, no te sé decir.

"Sí es un meme, pero acá hay una línea muy delgada, como te acabo de decir, están hablando de una mujer y de un hijo y los dos viven, hay que tener cuidado", destacó.

Finalmente, dijo no sentirse afectado por las comparaciones, aseverando que en su círculo más cercano, la comparación pasó de la forma más irrelevante.

"No, mi familia ni lo peló, es más Karla (su esposa) no me ha dicho nada, alguien subió en el chat de producción, eso y siempre a mí me queda el rollo de se ve chistoso, pero ¿qué con los otros?".