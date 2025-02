La compleja relación entre Laura Zapata y Federica Sodi

Federica Sodi, hermana menor de Laura Zapata, hizo una serie de declaraciones donde elogiaba a la villana de las telenovelas, afirmando que la admira y respeta por su talento, pero ¿cómo reaccionó la actriz?

Hace unos días, Federica fue entrevistada y, entre las preguntas que se le hicieron, surgió el nombre de Laura Zapata, su hermana mayor, de la cual habló muy bien, lo que sorprendió a la audiencia, debido a que desde el 2002, cuando la actriz y su otra hermana, Ernestina, fueron secuestrada, mantienen una marcada distancia.

Esto fue lo que Federica dijo: "Mi hermana Laura, yo pienso que es genial, ella tiene una formación histriónica 100 por ciento, con mucho amor, yo la quiero mucho, la respeto, la admiro mucho, creo que es una actriz muy buena, una cantante muy buena, tiene una voz fantástica, ella, como es, apasionada, la verdad, yo la admiro mucho", precisó.

Fue así que, este jueves, medios de comunicación cuestionaron a la actriz que dio vida a Malvina del Olmo, acerca de que opinión le merecía los dichos de su hermana, con la que perdió comunicación hace más de una década.

Pese a que Zapata reaccionó con una sonrisa que marcó la comisura de sus labios, no perdió de vista que, por años, sus hermanas tuvieron un comportamiento distante que, finalmente, la llevó a tomar la decisión de distanciarse de las Sodi.

"Ay qué lindo, qué bueno, qué padre", precisó.

Sin embargo, aclaró que ninguna de sus hermanas ha buscado tener contacto con ella y, afirmó, que, además, no tiene tiempo para propiciar una reconciliación.

"No, mi amor, con ninguna, estoy tan ocupada, cariño".

Antes del malentendido que las distanció a principios de siglo, Laura sostenía una muy buena relación con todas sus hermanas, sobre todo en el caso de Federica, que, en su momento, la invitó a trabajar en una obra, inspirada en la vida de la escritora de Gabriela Mistral.

En una antigua entrevista con Cristina Saralegui, Federica rememoró que, pese a ser alérgica de la vitamina B12, Laura la obligó a inyectarse una dosis, pese a que era alérgica.

"Mi hermana es, verdaderamente diva, en los ensayos me dice: '¿cómo, todavía no te has arreglado?', y en una de esas yo me sentía muy cansada y le digo: 'hermana, no sabes que agotada me siento, verdaderamente', me dice: 'vitamina B12, rápido, rápido, yo te inyecto', le digo: 'hermana, yo soy alérgica a la vitamina B12', me la inyecta y le lengua se inflama y me dice: 'ya empezamos con pretextitos' y me había intoxicado", contó.