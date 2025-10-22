Adam Driver revela su pasión por los cineastas

NUEVA YORK (AP) — Objetos, recuerdos y fotografías adornan la oficina de Adam Driver en Brooklyn. Hay una obra de arte que Jim Jarmusch le regaló por su cumpleaños 40, la muñeca de "Annette" de Leos Carax y decenas de fotografías del set, incluyendo una de Driver y su hijo en el Halcón Milenario.

Un amigo que vio todo esto dijo: "Oh, entonces te importa", comenta Driver, riendo.

Driver, de 41 años, puede parecer estoico, pero su pasión por las películas y, en particular, por los cineastas que las hacen, es profunda. En un tiempo relativamente corto, ha trabajado con una lista de directores reconocibles sólo por un apellido: Scorsese, Coppola, Spike, Mann, Spielberg, Jarmusch, Soderbergh.

En una era cinematográfica donde las franquicias, no los cineastas, han dominado la industria, Driver se ha mantenido notablemente leal a los directores que se sienten impulsados a hacer películas personales. Siguió con entusiasmo a Francis Ford Coppola en "Megalopolis" ("Megalópolis") y ayudó a Michael Mann a realizar su proyecto de pasión de décadas, "Ferrari".

Este otoño, coprotagoniza su tercera película con Jarmusch, la ganadora del premio en Venecia "Father Mother Sister Brother". Todo lo que Jarmusch necesitaba hacer era preguntar, dice Driver, y él estaba dentro, sin importar el papel.

Mientras "Father Mother Sister Brother" se proyectaba en el Festival de Cine de Nueva York, Driver se reunió con un reportero poco antes de partir a Budapest para rodar "Alone at Dawn" con Ron Howard. Es una película significativa para Driver, quien fue marine de la armada. En ella, interpreta a John Chapman, un controlador de combate de la Fuerza Aérea que fue asesinado luchando en Afganistán en 2002.

"Trata sobre el carácter y la historia y, al vincularlo con 'Father Mother Sister Brother', por eso me gustan tanto estos cineastas", dice Driver. "Son aparentemente pocos y distantes entre sí y están haciendo películas que se sienten como si fueran dirigidas por una persona".

Pero la fe de Driver en los cineastas no siempre es compartida por los poderes que dominan la industria. En una larga conversación que a menudo tocó las preocupaciones de Driver sobre las tendencias actuales de Hollywood, reveló que él y Steven Soderbergh pasaron dos años desarrollando una película de "Star Wars" que finalmente fue rechazada por la Walt Disney Co.

Un 'casi' de 'Star Wars'

"Siempre estuve interesado en hacer otro 'Star Wars'", dice Driver, quien interpretó a Kylo Ren en la trilogía iniciada por "The Force Awakens" ("El despertar de la fuerza"). "Había estado hablando de hacer otra desde 2021". La productora de cine y presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy se había puesto en contacto con él. Adam le había respondido: "Con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo. Amaba a ese personaje y me encantaba interpretarlo".

Driver dice que llevó un concepto a Soderbergh para una película que tendría lugar después de "The Rise of Skywalker" ("El ascenso de Skywalker") de 2019. Esa película culminó con la redención y aparente muerte de Ren. Driver había emprendido la trilogía con un arco en mente para Ren que invertía el viaje de Darth Vader. A medida que la trilogía evolucionó, no se desarrolló de esa manera. Driver sintió que había asuntos pendientes para Kylo Ren, o como se le conocía antes de volverse al Lado Oscuro, Ben Solo.

Soderbergh y Rebecca Blunt delinearon una historia que el grupo luego presentó a Kennedy, al vicepresidente de Lucasfilm Cary Beck y al director creativo de Lucasfilm Dave Filoni. Estaban interesados, por lo que los cineastas luego involucraron a Scott Z. Burns para escribir un guion. Driver llama al resultado "uno de los guiones más geniales (expletivo) en los que he sido parte".

"Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron totalmente nuestro ángulo y por qué lo estábamos haciendo", dice Driver. "Lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo".

"Se llamaba 'The Hunt for Ben Solo' y era realmente genial", añade Driver. "Pero ya no existe, así que finalmente puedo hablar de ello".

Soderbergh, en un comunicado, dijo: "Realmente disfruté haciendo la película en mi cabeza. Solo lamento que los fanáticos no puedan verla".

Los representantes de Disney y Lucasfilm declinaron hacer comentarios.

Ha sido un período de transición para las operaciones de largometrajes de "Star Wars". Se espera que Kennedy renuncie a finales de año. Después de una pausa en los largometrajes, numerosos proyectos están en varias etapas de desarrollo o producción, incluyendo "The Mandalorian and Grogu" de Jon Favreau, "Starfighter" de Shawn Levy con Ryan Gosling, una película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy con Daisy Ridley de vuelta como Rey, una película dirigida por James Mangold y una nueva saga dirigida por Simon Kinberg.

Para Driver, quien protagonizó la comedia de atracos de Soderbergh de 2017 "Logan Lucky", la decisión fue desconcertante. ¿Quién no querría ver una película de "Star Wars" dirigida por Soderbergh?

"Queríamos ser juiciosos sobre cómo gastar dinero y ser económicos con él, y hacerlo por menos que la mayoría, pero en el mismo espíritu de lo que son esas películas, que es hecho a mano y centrado en los personajes", dice Driver. "'Empire Strikes Back' ('El Imperio Contraataca') siendo, en mi opinión, el estándar de lo que eran esas películas. Pero él es, para mí, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Vive su código, vive su ética, no se compromete".

Michael Mann y 'Megalopolis'

Se informa que Driver está vinculado a un par de películas que lo reunirían con cineastas por los que siente lo mismo: Carax ("Annette") y Mann. "Heat 2" de Mann recientemente se trasladó de Warner Bros. a United Artists de Amazon MGM después de que Warner Bros. se echara atrás por el costo de la película.

"Ver a los cineastas no obtener el dinero que necesitan es frustrante", dice Driver. "No creo que yo sea un valor añadido. Pero siempre estoy dispuesto a la causa, porque amo a esos cineastas y sus películas. Preferiría hacer cualquier cosa con Michael Mann".

"Ferrari", que protagonizó Driver como Enzo Ferrari, fue el primer largometraje de Mann en ocho años. Costó 95 millones de dólares hacerla, pero tuvo dificultades en la taquilla, recaudando 43,6 millones de dólares en todo el mundo. "Megalopolis" de Coppola fue aún más costosa, con 120 millones de dólares, que Coppola pagó por su cuenta. Para Driver, el audaz sentido de experimentación de Coppola es de lo que se trata el cine, y lo que falta en la mayoría de los cineastas de la mitad de la edad de Coppola.

"El gesto de pagar tanto dinero por una película y tener la confianza de que el público lo seguiría, o que no le importaba, que así es como quería hacerlo, eso para mí es conmovedor", dice Driver. "Tal vez a la gente no le gusten o no estén listos para ellas. Tal vez sea aburrido para algunos, pero no fue aburrido hacerlo".

Independientemente de su recepción, "Megalopolis" ha tenido un efecto duradero en Driver.

"Se sentía como, de alguna manera, como que no podías equivocarte con el personaje porque no había nada que pudieras hacer que fuera un error", dice. "¿Cómo aplico esto a todo lo demás? ¿Cómo tomo ese sentimiento de que puedo ir a cualquier parte y no está mal, y lo aplico a algo que es una película de Jim Jarmusch?".

Un tríptico de Jarmusch

"Father Mother Sister Brother", que Mubi lanzará el 24 de diciembre en cines, es un tríptico sobre hijos adultos y sus padres. El primer capítulo de la película presenta a Driver y Mayim Bialik como hermanos que visitan a su padre hermético (Tom Waits). Es la tercera película de Driver con Jarmusch, después de "Paterson" de 2016 y "The Dead Don't Die" ("Los muertos no mueren") de 2019.

Driver es notoriamente reacio a ver las películas en las que participa, por lo que no ha visto la película de Jarmusch. Pero Driver ha hecho algunas excepciones últimamente. Vio "Ferrari". Vio "65" de 2023. Vio "Megalopolis" numerosas veces.

"Estaba tratando de superarlo, y no puedo", dice Driver, riendo. "Acabamos de hacer 'Paper Tiger', esta película de James Gray, y parece estar cerca de tener un corte de ella. Y simplemente no quiero verla.

"No quiero mirar mi cara", continúa. "No quiero vivir con el arrepentimiento de haber cometido un error".

Es fácil atribuir esto al tipo de cosas que hacen los actores, una raza extraña. Pero insinúa lo que hace de Driver una presencia en pantalla singularmente intensa y desenfrenada (incluso en "SNL") y un firme defensor de los cineastas que empujan los límites. Piensa demasiado en el público, y puedes perder de vista las cosas, el carácter, los cineastas con visión, que impulsan las películas.

"Te hace consciente de lo que está viendo el público y quiero retirarme más y más en lo que está sucediendo internamente para alguien", dice Driver. "Más que nunca, no quiero preocuparme por lo que está sucediendo externamente. No sé si siquiera entiendo lo que es el carácter. La gente se comporta fuera de carácter todo el tiempo.

"Siempre me gusta pensar que puedes irte en cualquier momento, que nadie está obligando a los personajes a estar en esta habitación, solo un guion".