MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

COMPARTE FELICIDAD EN LA VÍSPERA DE SU NACIMIENTO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
Mari Tere Torres espera con ilusión el próximo nacimiento de su bebé.

Con éste motivo, su suegra Martha del Pozo le ofreció una atractiva celebración.

Los detalles de buen gusto que integró, agradaron a las invitadas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

Ahí, compartieron su felicidad, su mamá Tere Mier y sus hermanas Cristina y Fernanda Torres, así como familia y amistades cercanas, quienes le desearon bienestar.

En una agradable atmósfera, Mari Tere comentó sobre los preparativos que realiza con su esposo para recibir a su bebé, quien nacerá en fecha próxima.

La mañana cálida, transcurrió con gran armonía.

