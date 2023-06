Adame acusa a Polo Morín de acosar sexualmente a jóvenes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Pese a que Polo Morín le desea lo mejor a Alfredo Adame, sin importar los mal entendidos que existen entre los dos, el conductor de TV se fue duró contra el joven actor, pues sigue refiriéndose a él de forma despectiva y no sólo eso sino que, en esta ocasión, lo acusó de haber sido un adolescente que incitaba a sus compañeros de escuela a tener acercamientos con él, pese a que ellos no eran homosexuales, sin embargo, dichas declaraciones no cuentan con ningún argumento que demuestre que lo que dijo Adame es verdad.

El fin de semana, la obra "Toc toc" organizó una representación especial, a propósito de que el actor Polo Morín debutó en el teatro, pues hasta contó con la presencia de Angélica Vale, que fungió como su madrina, y aunque el actor se dijo muy feliz en esta nueva etapa profesional, entre otros temas que tocó con la prensa fue la depresión que vivió hace un tiempo, la cual lo llevó a tener pensamientos suicidas, sin embargo, con la ayuda de su mamá y papá supo salir adelante.

De esa manera, causó admiración la forma tan conciliatoria en que Polo, de 32 años, abordó abiertamente a los cuestionamientos hechos por los medios de comunicación, a tal grado que, cuando se le preguntó por Alfredo Adame, quien lo ha atacado públicamente, luego de que el actor declara que, para él, el conductor no era un representante de la comunidad LGBTIQ+, respondió con respeto y elocuencia, expresando que no podía hablar mal de él, ya que no lo conocía y que, además, deseaba que la familia de Adame procurase canalizarlo con ayuda profesional pues, su actitud arrebatada, connotaba que no estaba al 100 por ciento en lo tocante a sus facultades mentales.

Luego de que Morín realizara estas declaraciones, pasó poco tiempo para que Adame reaccionara, pues en una entrevista con "Ventaneando", no sólo repitió las denominaciones homofóbicas con las que se había referido a Polo, sino que insinuó que desde que el actor era muy joven trataba de pervertir a otros muchachos de su edad, con quienes no compartía sus preferencias sexuales, sin embargo, el presentador nunca explicó de dónde o cómo había tenido acceso a dicha información, por lo que se cree que sólo lo declaró para amedrentarlo, por lo que llegó a ser rechazado en su adolescencia por la madre de sus compañeros y amigos.

"Las mamás lo discriminaban y lo segregaban porque no querían que se juntara con sus hijos, todas lo vomitaban porque este nomás andaba ahí... queriéndolos pervertir, queriéndoles meter mano y todo mundo lo alejaba, acosaba sexualmente a muchos jovencitos y alguna vez le rompieron el hocico", aseguró.

Además, se deslindó de las burlas y críticas que Polo ha recibido en sus redes sociales, destacando que si el actor no desea que lo molesten aprenda a "callar el hocico".

En lo concerniente al comentario que Morín hizo sobre las facultades mentales del conductor, Adame aseguró que el que desvariaba era nada más y nada menos que el joven actor: "La loquita es él, lo único que saber hacer es andar en antros, haciendo desfiguros. Lo llamó estúpido, ignorante, loquita desmecatada, porque se lo merece", precisó y aseguro que, aunque se lo encontrase, no se enfrentaría a golpes, pues aseguró que él no le pega a "maricones".