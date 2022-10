Además de BTS, otros famosos también han servido a su país

A-AA+

Lo que por varios meses había sido uno de los grandes temores de las fanáticas de BTS, ahora se ha convertido en una realidad. La banda ha confirmado que se alejará por un tiempo de los escenarios para enlistarse en el Ejército de Corea del Sur y cumplir así con el servicio militar obligatorio de su país.

La ley coreana establece que todo hombre entre los 18 y 28 años debe enlistarse para servir a su nación durante un periodo de entre 18 y 21 meses; en el caso de los cantantes se les ha permitido postergar el inicio del servicio militar hasta cumplir los 30, pero Jin, el mayor de la agrupación tiene actualmente 29 años de edad, por lo que deberá iniciar los trámites de su ingreso lo más pronto posible.

Pero los ídolos pop no son los únicos artistas que se han visto entre uniformes militares y armas para cumplir con sus deberes como ciudadanos, varios famosos han estado en esta misma situación y estos son algunos de ellos.

Adam Driver: Antes de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Driver entró en la Marina de los Estados Unidos. El actor sirvió durante dos años y ocho meses antes de sufrir una lesión por la que no pudo combatir en Irak.

Arnold Schwarzenegger: El protagonista de "Terminator" también perteneció a las fuerzas armadas de su país. Durante un año formó parte del ejército de Austria, pero desertó del servicio para participar en un concurso de culturismo, su verdadera pasión.

Elvis Presley: El Rey del rock también pasó por el ejército estadounidense y después de hacerse famoso, ya que se enroló dos años después de lanzar su éxito "Hound Dog". Presley sirvió por dos años, de 1958 a 1960, y posteriormente retomó su carrera en la música.

Gal Gadot: No sólo los hombres, también las mujeres han acudido al llamado de su nación, tal es el caso de la protagonista de "Mujer Maravilla". Gal inició como modelo y llegó a participar en los concursos de belleza, en 2004 ganó Miss Israel y obtuvo su boleto para Miss Universo, pero dos años más tarde recibió un llamado de las autoridades de su país para que cumpliera con su servicio militar. Estando en la milicia, aprendió maniobras tácticas, manejo de armas y defensa personal; lo cual le ayudó tiempo para desempeñarse mejor en las películas de acción.

Super Junior: Es otra banda coreana que tuvo gran auge a comienzos de la década de los 2010. Los integrantes de la banda prestaron servicio desde 2011 hasta 2019 en distintos turnos. De hecho, en 2017 tuvieron a cinco integrantes en servicio militar a la vez. Ese hecho frenó el impulso que traía la agrupación en su expansión mundial.