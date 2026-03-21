ADIÓS LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL.- El actor estadounidense Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión ´Walker, Texas Ranger´, falleció a los 86 años, según informó su familia este viernes.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

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Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en ´The Way of the Dragon´/´El furor del dragón´, junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

Tras varios papeles, protagonizó ´Breaker! Breaker!´ (´El poder de la fuerza´) (1977), iniciando una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.

Continuaron títulos como ´The Octagon´ (´Duelo final´) (1980), ´Lone Wolf McQuade´ (´MacQuade el lobo solitario´) (1983), ´Missing in Action´ (´Desaparecido en combate´) (1984), ´Code of silence´ (´Código de silecio´) (1985), ´Invasion U.S.A (´Invasión USA´) (1985), ´The Delta Force´ (´Fuerza Delta´) (1986), ´Firewalker´ (´El templo del fuego´) (1986) o ´Hero and the Terror´ (´El héroe y el terror´) (1988).

En los noventa siguió con producciones como ´Delta Force 2´ (´Fuerza Delta 2´) (1990) o ´Sidekicks´ (´Juntos para vencer´) (1992), antes de dar el salto a la televisión.

Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie ´Walker, Texas Ranger´ que se convirtió en un éxito mundial.

A partir de los 2000 redujo progresivamente su presencia en el cine. Aunque reapareció en 2012 con ´The Expendables 2´ (´Los mercenarios 2´) y

regresó en 2024 con la película ´Agent Recon´ (´Agente Recon´).