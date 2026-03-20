logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos

Habitantes intentaron sofocar el fuego con cubetas antes de la llegada de cuerpos de emergencia; no se reportan personas lesionadas

Por Redacción

Marzo 20, 2026 08:20 p.m.
A
Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la calle Oro, en la colonia Morales, lo que generó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios habitantes de la zona quienes, al percatarse del fuego, intentaron controlarlo utilizando cubetas con agua mientras llegaban los servicios de auxilio.

Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar e iniciaron las labores para sofocar el incendio dentro del domicilio, donde se encontraba una mujer que se dedica a la recolección de plásticos y cartón.

Afortunadamente, el siniestro solo dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para asegurar el área y evitar riesgos a la población.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos
Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos

Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos

SLP

Redacción

Habitantes intentaron sofocar el fuego con cubetas antes de la llegada de cuerpos de emergencia; no se reportan personas lesionadas

Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos
Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

SLP

Redacción

Grupo armado atacó a policías en San Vicente

Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP
Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP

Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP

SLP

Redacción

Fallas y descuidos, principales causas de incidentes

Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas
Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas

Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas

SLP

Rubén Pacheco

Destaca Juárez Hernández la falta de cursos y el incumplimiento de normas