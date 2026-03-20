Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la calle Oro, en la colonia Morales, lo que generó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios habitantes de la zona quienes, al percatarse del fuego, intentaron controlarlo utilizando cubetas con agua mientras llegaban los servicios de auxilio.

Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar e iniciaron las labores para sofocar el incendio dentro del domicilio, donde se encontraba una mujer que se dedica a la recolección de plásticos y cartón.

Afortunadamente, el siniestro solo dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para asegurar el área y evitar riesgos a la población.