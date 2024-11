Adrián Marcelo confiesa cuánto ganó en La Casa de los Famosos

A pesar de que la segunda edición de "La Casa de los Famosos México" concluyó hace casi tres meses, Adrián Marcelo sigue sorprendiendo con revelaciones sobre su breve paso por el reality show.

Recientemente, el polémico influencer compartió detalles sobre sus ganancias semanales, asegurando que incluso obtuvo una ventaja mayor que el propio ganador, Mario Bezares.

En el programa "Sin Filtros", el regiomontano detalló que, aunque salió del programa por voluntad propia, siguió cobrando. En las cuatro semanas que estuvo en la casa, Adrián logró ganar medio millón de pesos.

"Medio millón de pesos semanal, siete pagadas completas, cuatro pagadas a la mitad, 300 mil pesos. Yo terminé ganando más que el ganador, casi 5 bolas... hay menciones adentro que te pagan", señaló.

Se estima que Adrián habría obtenido más de cinco millones de pesos, gracias también a los pagos por las menciones publicitarias que realizó.

Por su parte, Mario Bezares, el ganador del programa, se llevó cuatro millones de pesos, aunque su sueldo semanal no ha sido revelado.

¿Adrián Marcelo regresa a La Casa de los Famosos?

Adrián Marcelo dejó con la boca abierta a sus seguidores en la red social X (antes Twitter) al sugerir que podría unirse a "La Casa de los Famosos All Star", la versión estadounidense del reality.

Esto ocurrió tras una publicación donde, según él, confirmaba su participación en el programa de Telemundo.

"Nos vemos pronto. Vamos por esa revancha", escribió en su mensaje.

Cabe señalar que este supuesto anuncio provino de una cuenta no oficial especializada en La Casa de los Famosos.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente los nuevos participantes del proyecto.

Aunque muchos celebraron la posible vuelta de Adrián, algunos sugirieron que se trataba de un comentario sarcástico, ya que el influencer ha expresado en varias ocasiones que no desea regresar a un reality de este tipo.