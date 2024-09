Adrián Marcelo: El polémico youtuber de La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Aunque el creador de contenido y comediante Adrián Marcelo era una de las personalidades más esperadas en la segunda edición de "La Casa de los Famosos México," su participación generó más críticas que apoyo entre los fanáticos del programa.

Sus comentarios, calificados por los usuarios como burlescos, ofensivos e incluso misóginos hacia otros competidores, fueron motivo de controversia, y este martes sorprendió al anunciar su salida del show.

Al comienzo del reality, Marcelo se mostró receptivo y escuchó los relatos de vida de sus compañeros, ganándose el cariño de los televidentes. Sin embargo, en la segunda semana, su actitud cambió notablemente. Llegó a hacer una "broma" sobre la tragedia de Shanik Berman, la primera eliminada, y su fallecido hijo, y tuvo varios enfrentamientos con Gala Montes relacionados con la depresión que padece la actriz. Además, ha sido señalado por sus críticas acerca del cuerpo y la actitud de la joven Briggitte Bozzo.

Si bien es conocido por su personalidad polémica a lo largo de su carrera, Marcelo está ahora enfrentando una avalancha de dardos en las redes.

Adrián Marcelo Olvera Moreno, originario de Monterrey, Nuevo León, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Además, posee un postgrado en Negocios Internacionales por la Universidad Regiomontana y un diplomado en Programación Neurolingüística. El creador de contenido ha señalado que su formación en psicología laboral le ha proporcionado herramientas valiosas para su carrera mediática, en la que disfruta realizando entrevistas y conociendo la vida de las personas.

Durante su juventud, la televisión despertó en Marcelo una vocación "oculta" que lo llevó a integrarse a televisoras como Multimedios. En entrevistas, el comediante llegó a externar su fascinación por los programas de espectáculos y las telenovelas.

Asimismo, el competidor de LCDLF comenzó su carrera con videos en Vine, una red social ya extinta, donde compartía situaciones cómicas. Posteriormente, se trasladó a Facebook y luego a la televisión, destacándose por sus habilidades como conductor.

En 2022, el influencer lanzó su canal de YouTube, "Radar", donde realiza entrevistas a personas comunes con fines de entretenimiento. Su audiencia, mayoritariamente de entre 18 y 25 años, sigue la iniciativa con un total de 2.82 millones de suscriptores. Este se ha convertido en su proyecto prioritario debido al beneficio económico que le proporciona.

Inicialmente, "Radar" se gestó en 2016 como parte de un show de radio en Multimedios, y debido al éxito de las cápsulas de turismo urbano, Marcelo decidió crear su propio canal una vez que dejó el programa.

En otra conversación para el canal de Gusgri, Marcelo explicó que uno de sus principales objetivos en su trabajo es "mostrar la mejor cara para que la gente pueda sobrellevar un trabajo que puede ser monótono".

Adrián ha participado en otros realitys, como "Mitad y Mitad", donde conoció a su esposa, Karina Puente, a quien llama de cariño "La chaparrita". Su trayectoria incluye espectáculos de stand-up, el podcast de 2020 Conversaciones con Fernando Suarezserna y Adrián Marcelo, y su más reciente participación en "La casa de los famosos".

Respecto a las polémicas, Marcelo comentó con Yordi Rosado que no le preocupa estar en el centro de la controversia, ya que considera que el país enfrenta problemas más importantes que sus opiniones. "Yo siempre he dicho que estoy jugando. No tengo el gran plan de hacerle daño a alguien. En las polémicas en las que me he visto envuelto han surgido a partir de un comentario que, en mi opinión, era chistoso", afirma.

En 2023, el comediante hizo un chiste sobre feminicidios que indignó en internet, al respecto, Marcelo dijo: "Yo no le quité la vida a ninguna mujer. Creo que a veces se desvían con este tipo de problemáticas".

Asegura que le apasiona "picarle" los botones a la gente, combinando esto con la comedia y el humor negro.

Los internautas no pararon de acusar a Adrián Marcelo de practicar violencia psicológica contra las concursantes de LCDLF, lo que llevó en días pasados a la creación de una petición para que se le retire la cédula profesional como psicólogo.

"Retiren la cédula profesional como Psicólogo a Adrián Marcelo por violencia psicológica", rezaba la solicitud en Change.org.

En el texto se lee: "Gala Montes es una de las personas afectadas por la irresponsabilidad y violencia psicológica de Adrián Marcelo, un profesional de la Psicología que, en lugar de asistir a las personas con padecimientos psicológicos, decide violentarlas aún más... Solicitamos a las autoridades mexicanas correspondientes que retiren la cédula profesional como Psicólogo a Adrián Marcelo. Este tipo de comportamiento no puede ni debe ser tolerado. Firma esta petición para poner fin a la violencia psicológica en el campo de la psicología".